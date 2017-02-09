Вкладчики банка «Енисей» начнут получать выплаты до 22 февраля
Для ускорения процесса будут задействованы
Для ускорения процесса будут задействованы
Вкладчики банка «Енисей» начнут получать свои выплаты не позднее 22 февраля. Об этом сообщает
Поскольку отзыв лицензии у «Енисея» является страховым случаем, его вкладчики по закону имеют право на выплаты. При этом «потолок» выдаваемых средств ограничен — не более 1,4 млн рублей на одного человека. Вклады в иностранной валюте рассчитываются в рублях по курсу ЦБ на 9 февраля.
Для оперативного приема заявлений и максимально быстрых выплат по вкладам Агентство задействует
Напомним, 9 февраля ЦБ отозвал лицензию у красноярского банка «Енисей». По данным регулятора, банк проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением своих средств в низкокачественные активы. При этом банк не создавал резервы «на черный день», как того требовал регулятор. Кроме того, в ходе работы «Енисея» были установлены факты существенной недостоверности отчетных данных.