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16:28 (мск), источник: Baikal-info.ru

В Иркутской области пересчитают дома, не вошедшие в программу переселения из ветхого жилья

В Иркутской области планируют провести инвентаризацию тех домов, которые не вошли в программу переселения людей из ветхого и аварийного жилья, но фактически являются таковыми. Об этом 9 февраля 2017 года на пресс-конференции заявил губернатор Сергей Левченко.

«Мы прекрасно понимаем, что проинвентаризировано и включено в программу не всё жильё, которое реально является аварийным. Но так как цифры уже были определены, мы старались эту программу выполнить, получив от федерации соответствующее финансирование», — отметил глава региона.

Действие программы — до 1 сентября 2017 года. В неё включены дома, которые официально были признаны аварийными на 1 января 2012 года. Глава региона напомнил, что ранее на федеральном уровне сообщалось, что действие программы будут продлено, об этом говорил и премьер-министр России Дмитрий Медведев, однако пока подтверждения этой информации нет.

Сергей Левченко также отметил, что в большинстве территорий, исключая Братск, с переселением людей справляются. Однако журналист еженедельной газеты «Копейка» Андрей Семакин рассказал губернатору, что в редакцию обратились несколько жителей посёлка Жигалово, которые пожаловались на то, что дома, которые им предоставили взамен аварийных, являются некачественным. «Целая улица собирается бунтовать», — отметил журналист. Сергей Левченко сказал, что не знает об этой ситуации, поэтому в ближайшее время поручит своим заместителям разобраться со сложившейся ситуацией.

Напомним, в Иркутской области до 1 сентября необходимо ликвидировать 592,9 тыс. кв. м аварийного и ветхого жилья. Среди регионов России Иркутская область занимает первое место по общему объёму аварийного жилья.

В январе нынешнего года Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области заявил, что в программе капремонта стоит 1287 домов, износ которых по документам выше 70%, но которые официально не признаны аварийными.

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