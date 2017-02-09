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11:38 (мск), источник: ИА Башинформ

Продуктовая корзина Башкирии вновь подорожала

УФА, 9 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. В Башкортостане повысились цены на ряд социально значимых продуктов.

По данным выборочного мониторинга Башкортостанстата, по сравнению с 30 января больше всего в регионе подорожал репчатый лук — на 1,9 процента — и достиг 20,51 рубля за килограмм.

На 1,7 процента стала дороже мороженая неразделанная рыба. Средняя потребительская цена на нее — 131,49 рубля за килограмм.

Пшено выросло в цене за это же время на 1 процент и достигло 26,45 рубля за килограмм.

На 0,6 процента поднялась стоимость пшена и сыров сычужных твердых и мягких — 46,85 рубля и 415,92 рубля за килограмм, соответственно.

Свежая белокочанная капуста стала дороже на 0,4 процента и составила 16,85 рубля за килограмм.

В список подорожавших продуктов из потребительской корзины с ростом в 0,2 процента попали также говядина (кроме бескостного мяса), соль и цельное пастеризованное молоко 2,5 — 3,2 процента жирности — 298,70 рубля, 9,25 рубля и 45,31 рубля, соответственно.

Неизменными, по сравнению с концом января, остались в Башкортостане цены на черный байховый чай, яблоки, свинину, баранину, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов.

Незначительно или менее, чем на 0,5 процента подешевели за это время цены на сливочное масло, морковь, пшеничную муку, цельное стерилизованное молоко 2,5 — 3,2 процента жирности, хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, а также картофель и подсолнечное масло.

На 0,5 процента стал дешевле в феврале шлифованный рис, средняя стоимость которого составляет сейчас 50,04 рубля за килограмм.

Охлажденные и мороженые куры подешевели в среднем до 128,42 рубля за килограмм. Снижение составило 0,7 процента.

Сахар-песок снизился до 43,61 рубля за килограмм — минус 0,8 процента к уровню цен на 30 января.

Больше других подешевели за это время (на 1,2 и 2,3 процента, соответственно) куриные яйца и гречневая крупа-ядрица. Средняя цена десятка яиц в республике составляет 58,62 рубля, гречневой крупы — 63,87 рубля за килограмм.

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