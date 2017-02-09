Долги по заработной плате в Калининградской области за месяц выросли на 5 миллионов рублей
В Калининградской области на 1 февраля 2017 года просроченная задолженность по заработной плате составила 17,973 миллиона рублей.
В Калининградской области на 1 февраля 2017 года просроченная задолженность по заработной плате составила 17,973 миллиона рублей.
Рост относительно начала текущего года составил 5,073 миллиона рублей — с 12,9 миллиона рублей. А относительно начала февраля 2016 года рост и вовсе составил 124,8 раза.
Весь объем задолженности образовался