Долги по заработной плате в Калининградской области за месяц выросли на 5 миллионов рублей

Рост относительно начала текущего года составил 5,073 миллиона рублей — с 12,9 миллиона рублей. А относительно начала февраля 2016 года рост и вовсе составил 124,8 раза.

Весь объем задолженности образовался из-за отсутствия у компаний собственных средств. 12,959 миллиона из общего объема — это долги перед работниками обрабатывающих производств. Еще 5,014 миллиона — строительных компаний. Соответствующие данные приводит Калининградстат.