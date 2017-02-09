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15:48 (мск), источник: Янтарный край

Долги по заработной плате в Калининградской области за месяц выросли на 5 миллионов рублей

В Калининградской области на 1 февраля 2017 года просроченная задолженность по заработной плате составила 17,973 миллиона рублей.

Рост относительно начала текущего года составил 5,073 миллиона рублей — с 12,9 миллиона рублей. А относительно начала февраля 2016 года рост и вовсе составил 124,8 раза.

Весь объем задолженности образовался из-за отсутствия у компаний собственных средств. 12,959 миллиона из общего объема — это долги перед работниками обрабатывающих производств. Еще 5,014 миллиона — строительных компаний. Соответствующие данные приводит Калининградстат.

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