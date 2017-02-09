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11:52 (мск), источник: Новости Воронежа

В Воронеже первым новостройкам начали выбирать УК по конкурсу

Это избавит людей от управляющих организаций, навязанных застройщиком.

В Воронеже мэрия приступила к новому порядку отбора УК для многоквартирных домов. Так, в администрации выставили на конкурс право обслуживать дома № 10 в жилом массиве «Олимпийский», № 21а в жилом массиве «Лесная поляна» и № 25а на улице Минская.

Дело в том, что раньше было много случаев, когда управляющие компании в новостройках навязывали застройщики. Людям приходилось подписывать документы на обслуживание не по самым выгодных и удобным тарифам. Провести же самостоятельно собрания собственников дома в новых домах очень сложно — многие квартиры сначала нежилые, там годами могут делать ремонт.

По закону УК для таких домов должны выбирать на открытом конкурсе, проведенном властями города. Но раньше у нас их не проводили.

Правда, по данным мэрии, собственники первых двух домов, выставленных на конкурс, смогли провести общие собрания. На них они подтвердили, что сохранят те УК, которые обслуживали их раньше.

В администрации поясняют, что в ближайшее время организуют еще три конкурса по выбору УК для новостроек.
«Конкурсы будут проводиться и в домах, введенных в эксплуатацию до 2017 года, — поясняют в городской администрации. — Процедура конкурса по таким домам направлена на обеспечение прав собственников на предоставление услуг по управлению домом, поскольку могут возникать ситуации, при которых дом фактически остается без управления и собственники не всегда могут провести общее собрание в силу разных обстоятельств».

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