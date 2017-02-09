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11:45 (мск), источник: Ежедневник.by

Россельхознадзор будет следить за перемещением белорусской продукции от границы до прилавка

Так Россельхознадзор ответит на заявления Беларуси о том, что некачественная продукция является фальсифицированной и произведенной на территории России.

Источник: Ежедневник.by

Россельхознадзор вводит прослеживаемость продукции от пункта пересечения административной границы до места реализации, говорится в сообщении российского надзорного ведомства.

«Россельхознадзор выражает глубокую озабоченность, связанную с увеличением попыток ввоза в Россию с территории Беларуси животноводческой продукции неизвестного происхождения, а также случаев выявлений несоответствия белорусских продуктов требованиям законодательства по качеству и безопасности», — сообщают в ведомстве.

Также там отметили, что это мера позволит избежать претензий белоруской стороны, так как весь путь будет прослеживаться в информационных системах «Аргус» и «Меркурий». Кроме этого, Россельхознадзор проинформирует Руководителей органов управления ветеринарией субъектов России о том, что решение о дальнейшем использовании животноводческой продукции, поступившей из Беларуси, необходимо принимать после проверки наличия в автоматизированной системе «Аргус» информации о прохождении данной партии через границу.

В российском надзорном ведомстве также считают необходимым внесение в ветеринарные сертификаты информации о номере и дате оформления сертификата, в сопровождении которого эти партии поступили в адрес российских хозяйствующих субъектов.

Указанная мера также позволит исключить возникновение спорных вопросов, связанных с подтверждением происхождения продукции, возникающих при отборе проб.

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