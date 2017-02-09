В Омской области в минувшем году забраковали тонну некачественных овощей

В итоге было забраковано 852 килограмма овощей, треть из которых — импортные. Например, изюм из Алтайского края был с плесенью, а в отечественном картофеле и в заграничном луке обнаружили яйца гельминтов. Нитраты нашли в свёкле из Тюменской области и в дынях из Южного Казахстана. Некачественный товар был снят с продажи.

Основные претензии — это гниль, нарушение целостности кожуры, отсутствие маркировки и документов о происхождении, качестве и безопасности продукции, — отметили в ведомстве. Нарушителей наказали штрафом на сумму 928 тысяч рублей.