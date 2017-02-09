В Омске поменяют 12 остановок общественного транспорта

На эти цели будет потрачено 900 тысяч рублей. По словам чиновника, сегодня в городе нужно установить 200 остановочных павильонов, а также заменить еще 220 подобных объектов.

Гораздо хуже ситуация с поливочными машинами — их, как признался депутатам Сергей Фролов, в Омске катастрофически не хватает. Однако сейчас городских коммунальщиков больше интересуют самосвалы.

Ранее сообщалось о торгах на покупку шести таких машин на 20 миллионов рублей. Результаты аукциона станут известны 10 февраля.