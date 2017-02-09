В Омске поменяют 12 остановок общественного транспорта
Об этом на заседании комитета Горсовета по вопросам градостроительства заявил первый заместитель мэра Сергей Фролов.
Об этом на заседании комитета Горсовета по вопросам градостроительства заявил первый заместитель мэра Сергей Фролов.
На эти цели будет потрачено 900 тысяч рублей. По словам чиновника, сегодня в городе нужно установить 200 остановочных павильонов, а также заменить еще 220 подобных объектов.
Гораздо хуже ситуация с поливочными машинами — их, как признался депутатам Сергей Фролов, в Омске катастрофически не хватает. Однако сейчас городских коммунальщиков больше интересуют самосвалы.
Ранее сообщалось о торгах на покупку шести таких машин на 20 миллионов рублей. Результаты аукциона станут известны 10 февраля.