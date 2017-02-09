Жители сотен аварийных домов в Новосибирске остаются без квартир

Пол просел, крыша течет. Дворовой Басе, что охраняет 70-летний дом, в будке и то — живется лучше. Здесь раньше давали квартиры работникам стрелочного завода, уже два года — жилье официально — аварийное, под снос. На Раису Владимировну районная администрация подала в суд — выселить. Вот только в доме живут еще две семьи. Топят печь, латают дыры. Письма о том, что в доме опасно — получили еще прошлым летом. Переехать в маневренный фонд согласны, но….

Надежда Котова, жительница Новосибирска: «Я выбрала там какую комнату в общежитии, куда деваться, сказали на время, год-два-три и нас тут снесут. Она мне сказала — позвоните в маневренный, что вам там скажут. Мне там сказали — ваша комната, что там выбрали — она в резерве. Мы вас одну переселить не можем, все».

В письмах от чиновников разных мастей соседи совсем запутались. То дом обещали снести. То теперь вдруг заговорили про капремонт.

Раиса Ветрова, Жительница Новосибирска: «Пока они будут делать капитальный ремонт, я должна пожить в маневренном фонде. Ну, какой капитальный ремонт? Здесь надо ни один миллион вложить, чтобы “откапиталить” эту квартиру».

Раиса Ветрова от переезда в маневренный фонд отказывается. Говорит, нет ничего постоянного, чем временное. Сегодня живет у сына и ждет переезда в новую квартиру. Право на которую отстаивает с помощью прокуратуры.

Марина Ящук, Помощник прокурора города Новосибирска: «Прокурор города принял решение обратиться с иском в суд о судебной защите жилищных прав Ветровой Раисы Владимировны. Исковые требования прокурора города были удовлетворены, и на мэрию города Новосибирска возложена обязанность предоставить Ветровой Л. В. Другое жилое помещение в границах города Новосибирска отвечающее установленным требованиям».