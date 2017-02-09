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12:24 (мск), источник: Nakanune.ru

Градсовет одобрил концепцию «голландского квартала» на месте Центрального рынка в Екатеринбурге: «изюминкой» станет «маркет», как в Роттердаме

Архитектурно-градостроительный совет Екатеринбурга одобрил концепцию «Форум Сити» на месте Центрального рынка — в квадрате улиц Сакко и Ванцетти, Радищева, Шейнкмана и переулка Центральный рынок. Масштабный проект «Форум групп» в центре города практически не вызвал нареканий у членов градсовета.

Сам квартал призван стать «маленькой Голландией» в столице Среднего Урала, передает корреспондент Накануне.RU.

Концепцию «Форум Сити» градсовету презентовала разработчик, сотрудник голландской проектной организации LEVS Мариан Лоф. Одна из основных идей проекта: «жилой комплекс должен быть таким, чтобы не забирать качественную среду у города, а привносить ее». Именно поэтому, территория квартала будет закрытой лишь частично: предусматривается деление внутреннего пространства на «приватное» — для жителей «Форум Сити» и «полуобщественное» — для всех жителей города.

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Планируется, что к последнему относится небольшая внутренняя площадь и «маркет». Последний, в частности, станет «изюминкой» проекта.

«Рынок находился там очень долго время. Мы должны уважать этот момент и использовать это. Конечно, этот формат — рынка — не интересен городу, поэтому мы представили новый — «маркет», — рассказала Мариан Лоф.

В разработке концепции «маркета» архитекторы ориентировались на аналогичные рынки в Роттердаме и Лиссабоне.

Любопытно, что «маркет», по задумке авторов, будет объединять новый комплекс и существующую галерею с фешенебельными бутиками, расположенную на улице Сакко и Ванцетти.

«Мы найдем современную форму. Картошкой торговать с машин не будем. В эту торговлю мы привнесем премиальный класс», — уверен представитель «Форум групп» Сергей Мямин.

Добавим, что «полуобщественное» пространство будет работать днем, ночью доступ туда будет закрыт.

Примечательно, что голландский проект проверен на соответствие российским строительным и законодательным нормам и стандартам. Этим занималось российское архитектурное бюро R1.

Как уточнил представитель R1 Дмитрий Реутт, «Форум Сити» — это жилье «бизнес-класса».

По его словам, при его проектировке, архитекторы исходили из того, что на одну квартиру будет приходиться один автомобиль. Для будущих жильцов комплекса предусмотрено порядка 550 — 600 машиномест, при том, что по нормам их могло бы быть порядка 400.

«У нас нет цели “зажать” парковочные места. Это не к нам. Гарантировано одно машиноместо на квартиру, — это будет обеспечено», — подчеркнул Мямин.

При этом, вблизи «Форум Сити» — буквально через дорогу — «Форум групп» планирует построить еще и паркинг на 470 машиномест. Этот проект уже давно согласован и дожидается своего часа.

Мямин также рассказал, что в жилом квартале будет свой детский сад и начальная школа. Кроме того, планируется, что в «Форум Сити» появятся и другие образовательные учреждения: языковые школы, центры развития, школы по скорочтению и развитию памяти и пр.

Общая строительная площадь проекта в квадрате улиц Сакко и Ванцетти, Радищева, Шейнкмана и переулка Центральный рынок составляет 106 тыс. кв. м. В том числе жилая — 50 тыс. кв. м, коммерческая площадь — 8 тыс. кв. м. Комплекс будет включать девять зданий, высотой от 7 до 32 этажей, самое высокое — 100 м. Полностью реализовать проект компания планирует за 4,5 года от начала строительства.

Члены градсовета позитивно оценили представленный проект. В частности, идею участники заседания охарактеризовали, как «классную» и «качественную». Члены градсовета также отметили, что «стремление авторов построить живой город заслуживает уважения», а сам квартал станет «уникальным явлением для нашего города».

Единственным, кто высказал серьезные замечания стал сенатор, экс-глава Екатеринбурга Аркадий Чернецкий.

«Хорошо, что появился этот проект. Есть несомненный плюс — мелкие объемы лучше, чем закрытые блоки. Однако, есть некоторые вопросы, — это высотная башня. Разговор даже не о ее высоте, а о том, что в этом районе — это будет самое высокое здание на годы и десятилетия. При этом, с западной и северной стороны — это просто пластина (имеется в виду плоский фасад, прим.), дрын такой на 30 этажей, который будет торчать. Внутренние фасады — полукруглые — интересные, но их практически не видно с улицы. Внешние фасады, мягко говоря, чрезвычайно лаконичны. Они не доработаны. Они не должны выглядеть “бедно”. Улица Радищева, куда они выходят, достаточно “нарядная”. Мне бы не хотелось, чтобы у нас появилось однообразное пятно на Радищева», — поделился мнением Чернецкий.

Добавим, что некоторые претензии к «высотке» также высказал бывший главный архитектор Екатеринбурга Михаил Вяткин.

«Проект действительно хороший, его надо реализовывать. Но все-таки главная улица — Радищева. Наверное, высотное здание должно появится здесь, а не с другой стороны — в переулке Колхозников, как он раньше назывался. Нужно подумать о том перекрестке — Шейнкмана и Колхозников. Еще один вопрос — “полуобщественное” пространство. Может быть стоит его оставить приватным? В целом проект надо приветствовать и развивать дальше», — отметил он.

По итогам заседания, концепция «Форум Сити» была одобрена.

Добавим, что Сергей Мямин, общаясь с журналистами после заседания, отметил, что остался доволен услышанным и той оценкой, которую дали проекту члены градсовета.

«Я оцениваю позитивно. Были высказаны пожелания, — это профессиональные замечания. Градсовет прошел интересно и профессионально», — отметил он.

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