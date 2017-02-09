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12:25 (мск), источник: VN.RU

Фан-зоны для футбольных болельщиков построят на набережной Оби

Фан-зоны к Чемпионату мира по футболу-2018 построят на Михайловской набережной в Новосибирске. Средства выделят из федерального бюджета в рамках проекта по благоустройству городской среды.

Специальные фан-зоны для публичного просмотра матчей Чемпионата мира по футболу-2018 построят на Михайловской набережной в Новосибирске. Об этом сообщил мэр Анатолий Локоть на еженедельной встрече с журналистами девятого февраля.

«Проект строительства фан-зоны к чемпионату мира 2018 года на Михайловской набережной Оби разработает московское конструкторское бюро “Стрелка”. КБ “Стрелка” — это очень хороший уровень», — цитирует слова мэра Интерфакс-Сибирь.

Какую именно сумму выделит Москва на эти цели, пока неизвестно. По предварительным подсчетам, обустройство шести гектаров, на которых расположится фан-зона, обойдется бюджету в 120−140 млн рублей. Все работы, по словам начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Анны Терешковой, планируют завершить к октябрю этого года, пишут Новосибирские Новости.

Напомним, Новосибирск, как и еще 40 городов России, вошел в федеральную программу подготовки к Чемпионату мира по футболу, который пройдет в нашей стране в 2018 году. И хотя ни один матч чемпионата в столице Сибири сыгран не будет, статус крупнейшего города России предполагает наличие в мегаполисе благоустроенных фан-зон для публичного просмотра матчей.

Начало продажи билетов на матчи Чемпионата мира по футболу в России стартует первого декабря 2017 года. Купить билеты можно на официальном сайте FIFA, указав свои паспортные данные. Позже часть билетов будет реализована в Центрах продажи билетов FIFA в принимающих городах России. Цены для россиян уже объявлены в пределах 1280−7040 рублей.

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