Фан-зоны для футбольных болельщиков построят на набережной Оби

Специальные
«Проект строительства
Какую именно сумму выделит Москва на эти цели, пока неизвестно. По предварительным подсчетам, обустройство шести гектаров, на которых расположится
Напомним, Новосибирск, как и еще 40 городов России, вошел в федеральную программу подготовки к Чемпионату мира по футболу, который пройдет в нашей стране в 2018 году. И хотя ни один матч чемпионата в столице Сибири сыгран не будет, статус крупнейшего города России предполагает наличие в мегаполисе благоустроенных
Начало продажи билетов на матчи Чемпионата мира по футболу в России стартует первого декабря 2017 года. Купить билеты можно на официальном сайте FIFA, указав свои паспортные данные. Позже часть билетов будет реализована в Центрах продажи билетов FIFA в принимающих городах России. Цены для россиян уже объявлены в пределах 1280−7040 рублей.