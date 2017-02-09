Рустам Минниханов: «Проект Ту-160 должен быть успешен, и мы будем его максимально поддерживать»

В рамках выступления Слюсарь заявил, что несмотря на то, что проекту уже более 30 лет, он содержит много инноваций. На данный момент закончена оцифровка и модернизация самолета. Для организации производства Ту-160 будет модернизировано 40 процентов производственных мощностей Казанского авиационного завода.

«Где-то людей нашли, где-то точность увеличили, где-то инновации внедрили. Мы приступаем к сборкам по модернизированным технологиям», — сообщил Слюсарь.

В свою очередь, Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов подчеркнул важность данного проекта.

«Проект должен быть успешен. Мы будем его максимально поддерживать со своей стороны», — заявил Минниханов.

Напомним, 20 января в ходе посещения министром обороны РФ Сергеем Шойгу Казанского авиационного завода было объявлено, что предприятие готово к серийному выпуску самолетов Ту-160М2.