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15:22 (мск), источник: ИА Татар-информ

Рустам Минниханов: «Проект Ту-160 должен быть успешен, и мы будем его максимально поддерживать»

(Казань, 9 февраля, «Татар-информ») Президент ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» Юрий Слюсарь на совместном заседании коллегий Министерства промышленности и торговли и Министерства экономики Татарстана заявил, что проект Ту-160 является стратегическим на ближайшие десятилетия.

В рамках выступления Слюсарь заявил, что несмотря на то, что проекту уже более 30 лет, он содержит много инноваций. На данный момент закончена оцифровка и модернизация самолета. Для организации производства Ту-160 будет модернизировано 40 процентов производственных мощностей Казанского авиационного завода.

«Где-то людей нашли, где-то точность увеличили, где-то инновации внедрили. Мы приступаем к сборкам по модернизированным технологиям», — сообщил Слюсарь.

В свою очередь, Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов подчеркнул важность данного проекта.

«Проект должен быть успешен. Мы будем его максимально поддерживать со своей стороны», — заявил Минниханов.

Напомним, 20 января в ходе посещения министром обороны РФ Сергеем Шойгу Казанского авиационного завода было объявлено, что предприятие готово к серийному выпуску самолетов Ту-160М2.

Ту-160 — сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец. Является самым мощным в военной истории сверхзвуковым самолетом. Это также самый скоростной бомбардировщик, находящийся на вооружении, при этом обладающий наибольшей среди бомбардировщиков максимальной взлетной массой.

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