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12:29 (мск), источник: РИА Крым

В Севастополе ликвидируют судоремонтный завод «Металлист»

СЕВАСТОПОЛЬ, 9 фев — РИА Новости (Крым). Правительство Севастополя решило ликвидировать ГУП «Балаклавский судоремонтный завод «Металлист». Соответствующее постановление принято на заседании руководства города в четверг.

Источник: РИА "Новости"

По словам руководителя департамента по имущественным и земельным отношениям Рустэма Зайнуллина, решение о ликвидации принято в связи с тем, что все имущество завода передано в безвозмездное пользование ФГУП «Свэко».

«Пока предприятие будет продолжать ту же деятельность — судоремонт», — сказал он РИА Новости (Крым).

Завод «Металлист» во времена СССР специализировался на ремонте подводных дизельных лодок, а во времена Украины ремонтировал суда морских сил и погранвойск страны. Также предприятие выполняло ремонт частных судов и катеров. Часть своей территории в Балаклавской бухте завод сдавал под стоянку яхт и лодок. В 2000-х годах доля имущества завода была передана третьим лицам. В апреле 2015 года правительство Севастополя приняло постановление об учреждении ГУП «Балаклавский судоремонтный завод «Металлист». Власти планировали модернизировать производство и увеличить объем оказываемых услуг. На заводе рассчитывали наладить выпуск малых судов.

Подведомственное Федеральной службе охраны РФ ФГУП «Свэко» специализируется на поставках комплексных интеграционных решений в области капитального строительства, автоматизации, связи, инфо-телекоммуникационных и информационных технологий, а также информационной безопасности.

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