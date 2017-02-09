В Севастополе ликвидируют судоремонтный завод «Металлист»

По словам руководителя департамента по имущественным и земельным отношениям Рустэма Зайнуллина, решение о ликвидации принято в связи с тем, что все имущество завода передано в безвозмездное пользование ФГУП «Свэко».
«Пока предприятие будет продолжать ту же деятельность — судоремонт», — сказал он РИА Новости (Крым).
Завод «Металлист» во времена СССР специализировался на ремонте подводных дизельных лодок, а во времена Украины ремонтировал суда морских сил и погранвойск страны. Также предприятие выполняло ремонт частных судов и катеров. Часть своей территории в Балаклавской бухте завод сдавал под стоянку яхт и лодок. В 2000-х годах доля имущества завода была передана третьим лицам. В апреле 2015 года правительство Севастополя приняло постановление об учреждении ГУП «Балаклавский судоремонтный завод «Металлист». Власти планировали модернизировать производство и увеличить объем оказываемых услуг. На заводе рассчитывали наладить выпуск малых судов.
Подведомственное Федеральной службе охраны РФ ФГУП «Свэко» специализируется на поставках комплексных интеграционных решений в области капитального строительства, автоматизации, связи, инфо-телекоммуникационных и информационных технологий, а также информационной безопасности.