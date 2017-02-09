Глава УФАС: нужно использовать возможности портов Крыма для удешевления товаров

Об этом на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе сообщил руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Крым и Севастополю Тимофей Кураев.

По его словам, в настоящее время полуостров в транспортном плане несколько ограничен по сравнению с другими субъектами России.

«У нас есть несколько портов. На наш взгляд, они не очень эффективно сейчас используются. Есть Керченская паромная переправа, которая выполняет свою функцию, но это один порт, порт “Крым”. А у нас еще шесть портов есть: “Керчь рыбный”, “Керчь торговый”, Феодосия, Евпатория, Ялта», — напомнил Кураев.

Говоря о работе порта «Крым», глава УФАС отметил, что в настоящее время перегрузка товаров сосредоточена «в бутылочном горле». «Давайте расширять это горло, чтобы к нам больше товаров заходило», — предложил он.

Глава УФАС отметил, что, к примеру, в портах «Керчь рыбный» и «Керчь торговый» есть вся необходимая для перегрузки инфраструктура. «Нужно просто — по портовым меркам, это небольшие затраты — привести ее в порядок и открыть дополнительные линии. Там есть железнодорожные пути, эстакады», — рассказал Кураев.

Он отметил, что каждый порт имеет свою историческую специализацию и «принимал в свое время определенные виды грузов». «Нужно постараться использовать их возможности для того, чтобы как можно больше завести товаров на территорию полуострова, для того чтобы была внутренняя конкуренция между товаропроизводителями. Тогда мы получим качество товара, снижение цен и общие экономические условия будут более благоприятными для формирования справедливой цены на конечный продукт», — считает Кураев.