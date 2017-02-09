Правительство намерено ограничить число получателей субсидий на «проблему-2016»

Как передает корреспондент «Нового Калининграда.Ru», проект документа проходит публичное обсуждение на региональном портале нормативных правовых актов.

В частности, проект поправок предлагает ограничить число получателей субсидий. В список компаний, получающих господдержку, не смогут входить фирмы, в уставном капитале которых доля участия иностранных юрлиц, зарегистрированных в офшорных зонах, превышает 50%.

В проекте документа отмечается, что поправки вносятся в соответствии с постановлением Правительства РФ «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам». Предполагается, что изменения вступят в силу с 1 апреля 2017 года.