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13:21 (мск), источник: Baikal-info.ru

Бюджетникам Иркутской области в 2017 году проиндексируют зарплату

Поэтапная индексация заработной платы работников бюджетных учреждений будут проводить с 2017 года в Иркутской области.

Об этом 9 февраля 2017 года сообщила пресс-служба регионального правительства со ссылкой на заявление губернатора Иркутской области Сергея Левченко на пресс-конференции. По его словам, соответствующее поручение он дал экономическому блоку правительства. Проведение индексации будет проходить с учетом реализации регионального соглашения о минимальной заработной плате, которое было подписано в конце января нынешнего года и совершенствования действующей системы оплаты труда.

«Это же касается и связанных с повышением зарплаты указов президента России, которые будут выполнены в полном объеме. Отмечу, что Иркутская область вошла в ТОП-10 регионов России по исполнению майских указов президента РФ, которые подписаны главой государства в 2012 году. И я думаю, что мы эти показатели удержим. По реализации указов в социальной сфере Иркутская область на втором месте. По исполнению майских указов в сфере экономики регион занял четвертую позицию», — подчеркнул Сергей Левченко.

Губернатор также отметил, что впервые за последние несколько лет работники бюджетной сферы получили зарплату за декабрь в том месяце. «В минувшем году правительством региона была проведена большая работа по снижению задолженности по заработной плате. По данным на 1 января 2017 года задолженность снижена в два раза. Долгов по заработной плате перед работниками бюджетной сферы нет», — отметил Сергей Левченко.

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