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16:26 (мск), источник: Городской репортер

Объездную дорогу на время реконструкции Южного подъезда к Ростову откроют в марте

Объездную дорогу, которая будет использоваться во время реконструкции Южного подъезда к Ростову, планируют открыть в марте этого года, рассказал начальник ФКУ Упрдор «Азов» Владимир Рожков.

«По графику мы должны запустить объездную дорогу 15 марта, но работы идут с опережением, поэтому я думаю, что она заработает на 7−10 дней раньше этого срока», — сказал Рожков.

Сейчас готовность объездной дороги, которую строят рядом с Южным подъездом, —более 70%. По ней пустят транспорт — пассажирский и личный — во время одного из этапов реконструкций, который завершится 1 декабря 2017 года. Объездная дорога будет иметь четыре полосы движения, по две в каждом направлении.

Съезд в сторону Ростова будет организован в направлении проспекта Ворошиловский, а выезд из города — со стороны моста в створе улицы Сиверса. Движение ограничат только для большегрузов. Разрешенная скорость составит 40 км/час. Как отметил Владимир Рожков, объездная дорога предусмотрена также для работы спецтехники и подвоза материалов.

Напомним, что реконструкция Южного подъезда началась в декабре 2016 года. Она должна быть завершена в мае 2018 года. После Ростов получит транспортную развязку, включающую два моста-эстакады с двумя съездами, расширение пойменного моста (его полностью разберут, а количество полос увеличат с четырех до шести), разворотную эстакаду, которая пойдет над существующей проезжей частью. Стоимость работ на этом этапе оценивается в 2 млрд 640 млн рублей.

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