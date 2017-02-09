Объездную дорогу на время реконструкции Южного подъезда к Ростову откроют в марте

«По графику мы должны запустить объездную дорогу 15 марта, но работы идут с опережением, поэтому я думаю, что она заработает на 7−10 дней раньше этого срока», — сказал Рожков.

Сейчас готовность объездной дороги, которую строят рядом с Южным подъездом, —более 70%. По ней пустят транспорт — пассажирский и личный — во время одного из этапов реконструкций, который завершится 1 декабря 2017 года. Объездная дорога будет иметь четыре полосы движения, по две в каждом направлении.

Съезд в сторону Ростова будет организован в направлении проспекта Ворошиловский, а выезд из города — со стороны моста в створе улицы Сиверса. Движение ограничат только для большегрузов. Разрешенная скорость составит 40 км/час. Как отметил Владимир Рожков, объездная дорога предусмотрена также для работы спецтехники и подвоза материалов.