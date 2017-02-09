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13:29 (мск), источник: Фонтанка

Экс-глава субподрядчика «Метростроя» вернулся в СИЗО

Экс-руководитель компании «Петрострой» Дмитрий Ильченко, обвинённый в мошенничестве на десятки миллионов рублей на объекте «Метростроя», вернулся в СИЗО из-под домашнего ареста.

Источник: AP 2016

Как стало известно «Фонтанке», в среду, 8 января, Василеостровский районный суд Петербурга арестовал Ильченко на два месяца. Бизнесмена подозревают в хищении 20 миллионов на объекте «Метростроя» на Васильевском острове.

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Напомним, в августе прошлого года Ильченко уже был арестован по подозрению в особо крупном мошенничестве с деньгами, выделенными на инженерную подготовку будущих станций метрополитена «Новокрестовская», «Беговая», «Юго-Западная», «Путиловская». На эти работы бюджет выделил полмиллиарда рублей, но оперативники ФСБ и Следком полагают, что значительная часть средств была похищена.

Пробыв в СИЗО около четырех месяцев, Ильченко был выпущен под домашний арест. Теперь же он вновь оказался в камере, но уже будучи обвиняемым по новому уголовному делу. Собеседники «Фонтанки» в правоохранительных органах не исключают, что и это дело не станет заключительным. Например, ФСБ серьезно заинтересовалась стоимостью бетона, указанной в сметах «Метростроя». Как говорят силовики, она значительно выше, чем средняя по городу, притом что «Метрострой» закупает бетон на собственном предприятии.

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