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13:19 (мск), источник: Sputniknews.kz

На жителей ВКО 8 лет «вешали» фиктивные кредиты от госфонда

АСТАНА, 9 фев — Sputnik. Более 700 жителей Восточно-Казахстанской области могли пострадать от действий мошенников, которые приписывали им фиктивные кредиты, выделяемые для поддержки сельского хозяйства, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Источник: Sputniknews.kz

По предварительной информации, один из представителей Восточно-Казахстанского филиала «Фонда финансовой поддержки сельского хозяйства» создал преступную группу для того, чтобы похищать бюджетные деньги.

Средства выделялись для субсидирования бизнесменов, занимающихся сельским хозяйством. Фонд занимается выдачей займов на льготных условиях сельскому населению, сельхозтоваропроизводителям и микрокредитным организациям.

В течение нескольких лет на разных жителей области оформляли фиктивные кредиты. Участники ОПГ распределили роли: кто-то искал данные потенциальных «получателей кредитов», кто-то занимался непосредственно оформлением займов, кто-то решал вопросы по выводу полученных средств.

Чтобы окончательно запутать проверяющие органы, участники преступной группы оформляли кредиты, к примеру, на развитие бизнеса в Абайском районе на жителя Жарминского района. Взыскание долгов по займам заняло много времени, так как было сложно найти получателей финансовых средств, фигурировавших в бумагах.

Схема крупномасштабных хищений действовала около восьми лет. Участники преступной группы могли намеренно продлевали кредитные линии и отодвигали финальные сроки погашения займов, чтобы как можно дольше похищать бюджетные средства.

По предварительным данным, фиктивные кредиты могли быть оформлены на более чем 700 жителей области. На граждан, даже не подозревавших о наличии у них займов, фонд начал массово подавать иски в суды о невыплате средств. По предварительным данным, преступники похитили более 1 миллиарда тенге бюджетных средств.

Сейчас по факту хищения средств филиала фонда проводится досудебное расследование по статье «Мошенничество». Создана следственно-оперативная группа из числа сотрудников ДВД и службы экономических расследований, назначен процессуальный прокурор. Расследование, которое находится на особом контроле у областного прокурора Багбана Таимбетова, ведется антикоррупционной службой по ВКО, заключили в прокуратуре.

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