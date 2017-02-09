Екатеринбургскому лесопарку вернули 55 гектаров

Судебные приставы вернули департаменту лесного хозяйства Свердловской области 54, 444 гектара земли в Екатеринбурге.

Участок, расположенный на землях лесопарка Лесоводов России, был арендован конноспортивной школой. Срок договора давно истек, однако арендаторы не торопились освобождать землю и не платили по счетам, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе регионального УФССП.

По решению Арбитражного суда Свердловской области участок вернули законному владельцу.