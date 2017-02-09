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13:17 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Сысертское АТП сократило около 80% сотрудников

За два дня.

Источник: УралИнформБюро

На Сысертском АТП, где с января бастовали водители, за последние два дня сократили около 80% сотрудников — из 32 человек свои места сохранили лишь 7.

Как сообщил «Уралинформбюро» водитель Алексей Вахрамиев, работающий на АТП порядка 28 лет, накануне руководитель вызвал сотрудников в кабинет и зачитал фамилии 16 человек — тех, кто остался работать. Остальным он сообщил о сокращении. Подобная ситуация произошла и на следующий день — из старого состава осталось всего 7 человек. Сокращенных тут же выставили за дверь, отказав в выдаче путевых листов. А оставшиеся увидели трех новых водителей — мигрантов. «Мы стали им неугодны, и нас заменили», — уверен Алексей Вахрамиев.

По словам руководителя Сысертского отделения КПРФ Михаила Кесельмана, долги перед сотрудниками до сих пор не погашены в полном объеме. Из более 3 миллионов рублей вчера были переведены 1,9 миллиона рублей за декабрь-ноябрь. Деньги пока пришли на счета не всем.

Зарплату работникам Сысертского АТП перестали платить в сентябре прошлого года. Руководство объяснило это финансовыми трудностями и банкротством предприятия. 20 января сотрудники, которым нечем кормить семьи, отказались выходить на линию. Многие рейсы до сих пор отменены. В декабре 2016 года следователи возбудили уголовное дело по ст.199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов).

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