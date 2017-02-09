Осенью в Новосибирске будет благоустроена Михайловская набережная, сообщает пресс-служба мэрии.

Новосибирск вошел в федеральную программу по благоустройству общественных территорий. Первым проектом в рамках федеральной программы запланировано благоустройство Михайловской набережной.

«На сегодняшний день готов паспорт набережной, разработана концепция, но сейчас необходимо внести в нее коррективы, — объяснила Анна Васильевна. — Это связано с тем, что территория набережной вошла в число фанзон, которые готовятся к чемпионату мира по футболу 2018 года», — рассказала начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Анна Терешкова.

Концепция предполагает обустройство территории набережной Оби площадью 6 гектаров от железнодорожного моста до метромоста. По предварительным данным, цена вопроса — 130−140 млн рублей. Разработкой проекта займется московское конструкторское бюро «Стрелка», за реализацию в Новосибирске будет отвечать агентство ипотечного жилищного кредитования.