Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Гонконге вошло в моду жилье площадью в 2 кв. метра
Противозачаточный гель для мужчин успешно испытали на макаках
Дмитрий Шепелев заменит Бориса Корчевникова в «Прямом эфире»
Как сейчас живет Владимир Политов из группы "На-На"
Принц Гарри и Меган Маркл вместе придут на свадьбу Пиппы Миддлтон
В Антарктике от ледника откалывается огромный айсбергПо-настоящему огромный — один из крупнейших в истории
Алсу вернулась к работе спустя полгода после родов
Дочери Ксении Бородиной предложили заменить Лену Летучую
Известная актриса найдена мертвой в своей квартире
На круизном лайнере прогремел взрыв
«Разрыв произошел быстрее, чем ожидали»: СМИ о США и Украине
"И нет проблем!": Трамп открестился от РФ и Путина
Взрослая дочь Риз Уизерспун затмила ее на красной дорожке
Селин Дион «испортила» романтическое фото своих фанатов
Силовики ДНР по горячим следам вышли на убийц Гиви – СМИ
Убит Гиви: минобороны ДНР раскрывает подробности
Самый дорогой Mercedes G-класса: эксклюзивные фото и видео
Как доехать из Москвы до Питера за 900 рублей
Фоторепортажи
12Разминирование Цитадели древней крепости Алеппо
16Сапфировый юбилей: 65 лет правления Елизаветы II
8Испанские демоны пробуждают весну
14Указ Трампа о мигрантах спровоцировал протесты
13:02 (мск), источник: РИА Крым

ФАС создала в Крыму спецгруппу для борьбы с картелями

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев — РИА Новости (Крым). Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Крым и Севастополю создало в этом году специальную группу для раскрытия правонарушений, связанных с картельным сговором.

Источник: РИА "Новости"

Об этом на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе сообщил руководитель УФАС Тимофей Кураев.

«Специальная группа уже имеет некие технологии и опыт по выявлению такого рода правонарушений», — отметил он и добавил, что если деятельность картелей привела к получению дохода свыше 25−30 миллионов рублей, то она уже считается уголовным преступлением.

Глава УФАС пояснил, что квалифицирующим признаком в соответствующей статье Уголовного кодекса РФ является не нанесенный ущерб, а сумма полученного дохода.

Кураев напомнил, что в прошлом году УФАС завершило рассмотрение дела по поводу сговора сетей автозаправочных станций по факту одновременного поднятия цен на топливо. «Мы приняли решение о наложении штрафа — 129 миллионов рублей — на них. Сейчас это решение обжалуется в судах. Мы свои шансы оцениваем достаточно высоко, чувствуем себя уверенно», — рассказал он.

По словам Кураева, в конце 2016 года при анализе данных в «Единой информационной системе в сфере закупок» сотрудники управления стали наблюдать признаки картеля в закупочной деятельности. «На территории материковой части России это получило достаточно широкое распространение, в центральном аппарате у нас создано целое управление по борьбе с картелями, которое очень эффективно выявляет такие правонарушения и делится этими технологиями с нами. Мы этими технологиями уже владеем», — сказал глава УФАС, добавив, что доказать наличие договоренности участников рынка между собой о поведении на тех или иных торгах очень сложно.

Кураев уточнил, что в настоящее время его сотрудники выявляют признаки картеля на товарных рынках (в том числе рынках топлива). «Второе, что нас больше всего волнует из-за массовости таких явлений, — это закупочная деятельность. Если сама процедура (закупки — ред.) прописана четко в законе и там нарушители в лице заказчика далеко не убегут (все фиксируется в электронном виде в “Единой информационной системе”), то как раз картельные явления там не фиксируются, их сложно выявлять, но они есть», — заключил Кураев.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Памятник Примирения установят в Керчи возле моста в Крым
В МИД РФ рассказали о совместном с Японией освоении Курил
СМИ: ЦБ планирует передавать банкам все данные о долгах россиян
Капитан захваченного нигерийскими пиратами судна вышел на связь
Российские студенты выбрали лучшие и худшие вузы
Туроператоры почти полностью отказались от продажи горящих туров
Опубликовано письмо организатора терактов 11 сентября Обаме
СМИ: ИГ взяло ответственность за пуск ракет в сторону Эйлата
Спорт
Сборная России стартует на Шведских играх домашним матчем 9 февраля сборная России по хоккею стартует на третьем этапе Еврохоккейтура, Шведских играх, причем первый матч против Финляндии проведет на домашнем льду
Авто
Генерал оторвал ручку двери на «Патриоте»: УАЗ назвал виновного Глава научно-технического центра ООО «УАЗ» Евгений Галкин прокомментировал историю, подпортившую имидж автозавода
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Дмитрий Шепелев заменит Бориса Корчевникова в «Прямом эфире» Супруг Жанны Фриске заменит прежнего ведущего, который, вероятно, покинет шоу
Недвижимость
Сбербанк подал иск о банкротстве петербургского застройщика
Государство застрахует всех дольщиков
Цены на «первичку» и «вторичку» в Петербурге сравнялись
Жильцов новостроек предложили освободить от оплаты капремонта
Леди
Какие украшения войдут в моду в этом году (фото) Российские дизайнеры украшений и трендсеттеры рассказали «Леди Mail.Ru» о ювелирных трендах, а заодно о своих фаворитах.
Дети
Беременность Анастасии Стоцкой протекает с осложнениями Певица попала под капельницу.
Все о ремонте
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Топ-8 отделочных материалов для ванной
Как оборудовать удобную гардеробную?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь