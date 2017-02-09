ФАС создала в Крыму спецгруппу для борьбы с картелями

Об этом на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе сообщил руководитель УФАС Тимофей Кураев.

«Специальная группа уже имеет некие технологии и опыт по выявлению такого рода правонарушений», — отметил он и добавил, что если деятельность картелей привела к получению дохода свыше 25−30 миллионов рублей, то она уже считается уголовным преступлением.

Глава УФАС пояснил, что квалифицирующим признаком в соответствующей статье Уголовного кодекса РФ является не нанесенный ущерб, а сумма полученного дохода.

Кураев напомнил, что в прошлом году УФАС завершило рассмотрение дела по поводу сговора сетей автозаправочных станций по факту одновременного поднятия цен на топливо. «Мы приняли решение о наложении штрафа — 129 миллионов рублей — на них. Сейчас это решение обжалуется в судах. Мы свои шансы оцениваем достаточно высоко, чувствуем себя уверенно», — рассказал он.

По словам Кураева, в конце 2016 года при анализе данных в «Единой информационной системе в сфере закупок» сотрудники управления стали наблюдать признаки картеля в закупочной деятельности. «На территории материковой части России это получило достаточно широкое распространение, в центральном аппарате у нас создано целое управление по борьбе с картелями, которое очень эффективно выявляет такие правонарушения и делится этими технологиями с нами. Мы этими технологиями уже владеем», — сказал глава УФАС, добавив, что доказать наличие договоренности участников рынка между собой о поведении на тех или иных торгах очень сложно.