Цена победы: сколько денег получат призеры Универсиады

Сколько за медаль?

Размер выплат спортсменам отражен в постановлении правительства Казахстана. Так, поощрение чемпионов Универсиады равняется 15 тысячам долларам. Обладатели серебра получат по 10 тысяч долларов. Чуть меньше положено бронзовым призерам — 5 тысяч долларов. Тренеры сборных команд получат столько же, сколько заработали их подопечные.

Рекордсменкой по количеству медалей на нынешней Универсиаде стала биатлонистка Галина Вишневская. В ее копилке две золотые и две серебряные медали и, как результат, 50 тысяч долларов. Тридцать тысяч долларов за три медали — золото, серебро и бронза — собрала лыжница Анна Шевченко. За двойной «золотой» прыжок во фристайле Дмитрий Рейхерд и Юлия Галышева получат по 20 тысяч долларов.

А что же команда?

В командных видах спорта каждый спортсмен получит выплаты в стопроцентном размере.

Два золота казахстанские спортсмены завоевали в командных видах спорта — смешанный командный спринт в лыжных гонках, смешанная акробатика фристайл.

Четыре медали серебряного достоинства удалось получить в смешанной эстафете в биатлоне, женской эстафете 3×5 км в лыжных гонках, мужской эстафете 4×7,5 км в лыжных гонках и хоккее с шайбой.

Еще две бронзовые медали завоеваны в мужской и женской эстафетах в шорт-треке.

В результате с учетом индивидуальных и командных наград из государственного бюджета на выплату призовых должны выделить 700 тысяч долларов.