Долги за отопление в Прикамье достигли 9,9 млрд руб

Список должников возглавляют ООО УК «Мастер комфорта» (208,3 млн руб.), ООО УК «Моторостроитель» (148,3 млн руб.), ООО УК «Гарант» (120,3 млн руб.) и ООО «Закамская управляющая компания» (105,4 млн руб.).

ТСЖ задолжали за теплоэнергию 1,2 млрд руб., что всего на 18 млн руб. ниже прошлогоднего показателя. Промышленные предприятия — 88,8 млн руб. (снижение на 43 млн руб.). Долги населения достигли 1,2 млрд руб., что на 323 млн руб. больше, чем в прошлом году.

Наибольшую задолженность имеют жители Перми — 7,2 млрд руб. (рост на 500 млн руб.). Не менее острая ситуация наблюдается в Чайковском (задолженность в размере 1 млрд руб.).