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13:17 (мск), источник: Forbes.kz

Доллар дешевеет, а рубль дорожает на KASE

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась дневная торговая сессия по иностранным валютам.

Источник: Forbes.kz

По результатам торгов на спот-рынке:

— средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге (USDKZT_TOD) составил 324,18 тенге за доллар США при объеме торгов 38 600 тыс. долларов США;.

— по доллару США с расчетами T+1 и T+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;.

— средневзвешенный курс евро с расчетами T+0 в тенге (EURKZT_TOD) составил 347,01 тенге за евро при объеме торгов 550 тыс. евро;.

— по евро с расчетами T+1 и T+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;.

— по евро с расчетами T+0, T+1 и T+2 в долларах США сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;.

— средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге (RUBKZT_TOD) составил 5,4971 тенге за рубль при объеме торгов 40 000 тыс. рублей.

Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 323,96 тенге за доллар (-0,66 тенге), суммарный объем торгов — 78 100 тыс. USD (-25 900 тыс. USD).

На рынке операций валютного свопа:

— по USDKZT0001 средневзвешенная доходность составила +6,1095% годовых при объеме торгов 305 900 тыс. USD;.

— по USDKZT0002 средневзвешенная доходность составила +6,5627% годовых при объеме торгов 1 059 600 тыс. USD;.

— по EURKZT0001 и EURKZT0002 сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали.

В торгах приняли участие 27 банков.

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