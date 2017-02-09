Евро и доллар на торгах 9 февраля подешевели, российский рубль подорожал
9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евро и доллар на торгах 9 февраля подешевели, российский рубль подорожал. Такая информация размещена на сайте Белорусской
9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евро и доллар на торгах 9 февраля подешевели, российский рубль подорожал. Такая информация размещена на сайте Белорусской
Доллар подешевел на Br0,0099 до Br1,9126 (8 февраля — Br1,9225 за $1).
Курс евро снизился на Br0,0053 и составляет Br2,0437 (8 февраля — Br 2,049 за 1 евро).
Российский рубль подорожал на Br0,0099 до Br3,2403 за 100 российских рублей (8 февраля — Br3,2304 за 100 российских рублей).