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15:25 (мск), источник: БЕЛТА

Евро и доллар на торгах 9 февраля подешевели, российский рубль подорожал

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евро и доллар на торгах 9 февраля подешевели, российский рубль подорожал. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Доллар подешевел на Br0,0099 до Br1,9126 (8 февраля — Br1,9225 за $1).

Курс евро снизился на Br0,0053 и составляет Br2,0437 (8 февраля — Br 2,049 за 1 евро).

Российский рубль подорожал на Br0,0099 до Br3,2403 за 100 российских рублей (8 февраля — Br3,2304 за 100 российских рублей).

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