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13:42 (мск), источник: Вести - Новосибирск

«СИБЭКО» объяснила причину подорожания тарифа за отопление в Новосибирске

Причиной увеличения платы за отопление стало понижение средних температур этой зимой, руководство компании заверило, что цена подниматься в последующие месяцы больше не должна, сообщает пресс-служба отдела стратегических коммуникации АО «СИБЭКО».

Источник: РИА "Новости"

В начале года УК и ТСЖ Новосибирска произвели корректировку платы за отопление по итогам потребления теплоресурса в 2016 году. У 90% многоквартирных домов Новосибирска фактическое потребление теплоэнергии за прошлый год превысило сумму начислений, предъявленных к оплате гражданам за тот же период.

«Это связано с тем, что в календарные месяцы отопительного сезона 2016-го года средняя температура воздуха была ниже, чем в аналогичный период 2015-го года, и количество фактически потреблённой тепловой энергии жильцами многоквартирных домов оказалось больше, чем начисления по среднемесячному потреблению», — рассказали в организации.

Компания признала увеличение числа вопросов от населения по увеличению оплаты за отопление в январе 2017 года. «Исполнителем коммунальных услуг корректировка начислений за отопление производится один раз в год, и если она была сделана в январе 2017 года, то в последующие месяцы корректировка начислений больше проводиться не должна», — заверил начальник управления по работе с физическими лицами Сергей Слета филиала «Теплосбыт» АО «СИБЭКО».

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