В ФИА-банке выявлена недостача имущества на полмиллиарда рублей

Наибольшая сумма недостачи — 193,1 млн — приходится на основные средства:

грузовые транспортные средства — 67,4 млн руб., материальные запасы — 64,9 млн, 4 млн руб., мебель и оргтехника — 2,75 миллиона.

Также имеется недостача на 167,4 млн руб., которая связана с отсутствием подтверждающих документов по кредитным и обеспечительным договорам, заключенным с физическими и юридическими лицами.

Остальная часть недостачи в размере 158,9 млн приходится на прочие активы, что связано с отсутствием договоров уступки прав требования, договоров банковских услуг, а также на ценные бумаги (1,4 млн руб., в том числе 1,146 млн — учтенные векселя (компания-эмитент ликвидирована).

По результатам выявленной недостачи проводится работа по поиску имущества, в том числе подаются иски о взыскании задолженности по кредитам на основании документов, имеющихся в наличии.

Также в ходе проведения инвентаризации выявлено 9 659 единиц имущества (банковское оборудование, оргтехника, мебель), неучтенное на балансовых счетах банка.

Напомним, ЦБ отозвал лицензию у ФИА-банка 8 апреля 2016 года. В июле банк признан банкротом. Отрицательный капитал ФИА-банка по результатам обследования временной администрации составил 7,4 млрд рублей.