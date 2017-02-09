Голубые ели высадят в сквере Новосибирска накануне морозов

В пятницу, 10 февраля, в 14.00 в сквере «Эдемский сад» застройщик ЗАО «СД Альфа Капитал» посадит 45 хвойных деревьев. Заготовлены саженцы 14 голубых елей высотой от 3,5 до 7 метров и 31 сосна высотой от 2,5 до 3,5 метра. Работы проводит специализированная организация с трёхлетней гарантией ухода за деревьями.

Деревья посадят в дворовой части жилых домов, расположенных на ул. Богдана Хмельницкого, 13, 15, 17, 11/3 (сквере «Эдемский сад» — 32 дерева), и в сквере, расположенном напротив Новосибирского электротехнического колледжа на ул. Учительской, 42 (13 деревьев). Работы на участках согласованы с жителями домов, располагающихся рядом.

Напомним, сегодня 9 февраля спасатели МЧС предупредили о резком ухудшении погоды в Новосибирске. Похолодание, усиление ветра, снег и метели придут в Новосибирскую область 10 февраля. На дорогах снежные заносы и гололедица, прогнозируют синоптики.

По данным «Яндекс. Погоды», в Новосибирске в пятницу ночью температура составит -26 градусов, днем — 18 градусов. В субботу ночью столбик термометра составит — 28 градусов, днем — 23 градуса, пасмурно. Ночью в воскресенье температура составит — 28 градусов, днем — 23 градуса, пасмурно.