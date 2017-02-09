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14:05 (мск), источник: Uralpress.ru

Цены на бензин в Челябинске — одни из самых низких

В Челябинске отмечены одни из самых низких цен за топливо в Уральском Федеральном округе. Об этом свидетельствуют данные мониторинга цен.

Источник: Reuters

По данным Федеральной службы государственной статистики на декабрь 2016 года, средняя потребительская цена на бензин АИ-92 в Челябинской области — самая низкая по стране. А стоимость топлива с более высоким октановым числом ниже только в Ивановской, Ярославской и Курганской областях.

Согласно информации Росстата, средняя потребительская цена на бензин марки АИ-92 составляет 33,04 рубля, на АИ-95 — 36,15. При этом в других регионах Уральского федерального округа, за исключением цены на АИ-95 в Курганской области, цены на данные марки бензина выше.

Так, соседи-свердловчане самую популярную марку бензина покупают за 34,88 рубля за литр. В Курганской области этот показатель равен 33,48 рубля, а в Тюменской — 34,39 рубля. Самый дорогой бензин в УрФО в Ханты-Мансийском (35,75 рубля) и Ямало-Ненецком (35,91 рубля) автономных округах.

За исключением Челябинской и Курганской областей во всех регионах Урала и Западной Сибири марка АИ-95 значительно превышает 37-рублевую отметку за литр.

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