Цены на бензин в Челябинске — одни из самых низких

По данным Федеральной службы государственной статистики на декабрь 2016 года, средняя потребительская цена на бензин АИ-92 в Челябинской области — самая низкая по стране. А стоимость топлива с более высоким октановым числом ниже только в Ивановской, Ярославской и Курганской областях.

Согласно информации Росстата, средняя потребительская цена на бензин марки АИ-92 составляет 33,04 рубля, на АИ-95 — 36,15. При этом в других регионах Уральского федерального округа, за исключением цены на АИ-95 в Курганской области, цены на данные марки бензина выше.

Так, соседи-свердловчане самую популярную марку бензина покупают за 34,88 рубля за литр. В Курганской области этот показатель равен 33,48 рубля, а в Тюменской — 34,39 рубля. Самый дорогой бензин в УрФО в Ханты-Мансийском (35,75 рубля) и Ямало-Ненецком (35,91 рубля) автономных округах.

За исключением Челябинской и Курганской областей во всех регионах Урала и Западной Сибири марка АИ-95 значительно превышает 37-рублевую отметку за литр.