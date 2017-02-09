Цены на бензин в Челябинске — одни из самых низких
В Челябинске отмечены одни из самых низких цен за топливо в Уральском Федеральном округе. Об этом свидетельствуют данные мониторинга цен.
В Челябинске отмечены одни из самых низких цен за топливо в Уральском Федеральном округе. Об этом свидетельствуют данные мониторинга цен.
По данным Федеральной службы государственной статистики на декабрь 2016 года, средняя потребительская цена на бензин АИ-92 в Челябинской области — самая низкая по стране. А стоимость топлива с более высоким октановым числом ниже только в Ивановской, Ярославской и Курганской областях.
Согласно информации Росстата, средняя потребительская цена на бензин марки АИ-92 составляет 33,04 рубля, на АИ-95 — 36,15. При этом в других регионах Уральского федерального округа, за исключением цены на АИ-95 в Курганской области, цены на данные марки бензина выше.
Так,
За исключением Челябинской и Курганской областей во всех регионах Урала и Западной Сибири марка АИ-95 значительно превышает 37-рублевую отметку за литр.