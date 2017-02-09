Мэрия Омска расторгла договоры с 10 частными перевозчиками на популярных маршрутах

Сегодня администрация Омска объявила, что департамент транспорта через суд собирается расторгнуть договоры ещё с 10 частными перевозчиками. Соответствующие иски уже поданы в Арбитражный суд Омской области. Речь идёт о предпринимателях, которые частным образом работают на муниципальных маршрутах.

Елена Шевченко, начальник организационно-правового отдела департамента транспорта:

— В ходе проверок установлено, что ряд омских перевозчиков, осуществляющих перевозки по маршрутам с регулируемым тарифом, не защитил предельные тарифы в Региональной энергетической комиссии Омской области на 2017 год. При этом продолжают работать на маршрутах.

Исковые заявления поданы в отношении шестерых индивидуальных предпринимателей и четырёх компаний. Это:

Анатолий Войтенко (один автобус на маршруте № 51),

Наби Баширов (один автобус № 61 и три № 80),

Олег Карнышов (один автобус № 69),

Михаил Локотков (четыре автобуса № 73),

Михаил Гаврилов (два автобуса № 110),

Кайрат Кусаинов (три автобуса № 119 и один № 106),

ООО «ОмскЭкспрессАвто» (один автобус № 73),

ООО «Автомагистраль» (один автобус № 73 и четыре № 80),

ООО «Трансавто» (два автобуса № 73),

ООО «Автобус» (три автобуса № 110).

Департамент транспорта подчёркивает, что отменять эти популярные маршруты не будет. Собирается только убрать с них перечисленных частных перевозчиков. Муниципальные автобусы по-прежнему останутся на линии.

Напомним, что утром департамент заявил о расторжении договора с частными перевозчиками, обслуживающими коммерческий маршрут № 387.