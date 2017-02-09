Мэрия Омска расторгла договоры с 10 частными перевозчиками на популярных маршрутах
Предприниматели возят горожан по маршрутам муниципальных автобусов, но при этом не защитили тариф в РЭК.
Предприниматели возят горожан по маршрутам муниципальных автобусов, но при этом не защитили тариф в РЭК.
Сегодня администрация Омска объявила, что департамент транспорта через суд собирается расторгнуть договоры ещё с 10 частными перевозчиками. Соответствующие иски уже поданы в Арбитражный суд Омской области. Речь идёт о предпринимателях, которые частным образом работают на муниципальных маршрутах.
Елена Шевченко, начальник
— В ходе проверок установлено, что ряд омских перевозчиков, осуществляющих перевозки по маршрутам с регулируемым тарифом, не защитил предельные тарифы в Региональной энергетической комиссии Омской области на 2017 год. При этом продолжают работать на маршрутах.
Исковые заявления поданы в отношении шестерых индивидуальных предпринимателей и четырёх компаний. Это:
Департамент транспорта подчёркивает, что отменять эти популярные маршруты не будет. Собирается только убрать с них перечисленных частных перевозчиков. Муниципальные автобусы
Напомним, что утром департамент заявил о расторжении договора с частными перевозчиками, обслуживающими коммерческий маршрут № 387.