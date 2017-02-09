Лекарства, которые выдаются без рецепта, будут продавать в магазинах

Такое положение содержится в проекте нового Закона о лекарствах, вынесенного на публичное обсуждение. Список препаратов утвердит министерство здравоохранения, а специальные разрешения магазинам будет выдавать Агентство по лекарствам.

В минздраве считают, что это важно в первую очередь для жителей небольших сел, где нет аптек.