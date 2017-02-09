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14:00 (мск), источник: Publika.md

Лекарства, которые выдаются без рецепта, будут продавать в магазинах

В ближайшее время лекарства начнут продавать не только в аптеках, но и в магазинах. Но на прилавки попадут только препараты, которые выдаются без рецепта.

Источник: Publika.md

Такое положение содержится в проекте нового Закона о лекарствах, вынесенного на публичное обсуждение. Список препаратов утвердит министерство здравоохранения, а специальные разрешения магазинам будет выдавать Агентство по лекарствам.

В минздраве считают, что это важно в первую очередь для жителей небольших сел, где нет аптек.

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