Лекарства, которые выдаются без рецепта, будут продавать в магазинах
В ближайшее время лекарства начнут продавать не только в аптеках, но и в магазинах. Но на прилавки попадут только препараты, которые выдаются без рецепта.
В ближайшее время лекарства начнут продавать не только в аптеках, но и в магазинах. Но на прилавки попадут только препараты, которые выдаются без рецепта.
Такое положение содержится в проекте нового Закона о лекарствах, вынесенного на публичное обсуждение. Список препаратов утвердит министерство здравоохранения, а специальные разрешения магазинам будет выдавать Агентство по лекарствам.
В минздраве считают, что это важно в первую очередь для жителей небольших сел, где нет аптек.