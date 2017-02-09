Стоимость выпуска продуктовых талонов оценили в 100 миллиардов рублей

«Конечно, это больше 100 миллиардов рублей, если посмотреть на весь наш контингент малообеспеченный», — приводит агентство слова чиновника.

Он также призвал учитывать особенности культуры питания регионов при реализации программы. Волик сообщил, что в некоторых областях населению больше нужны семена и средства производства, а не еда.

По его словам, список продуктов, которые можно будет приобрести с помощью карточек, согласуют с Минсельхозом. В целом министерство согласно c перечнем, подготовленном Минпромторгом.

8 февраля министерство промышленности и торговли сообщило, что по специальной продовольственной карте можно будет купить практически любые продукты отечественного производства за исключением алкоголя и табака. Список продовольствия составлен с учетом мнения Минздрава.