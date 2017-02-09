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16:07 (мск), источник: Lenta.Ru

Стоимость выпуска продуктовых талонов оценили в 100 миллиардов рублей

Реализация программы продовольственной помощи для малоимущих обойдется государству более чем в 100 миллиардов рублей. Об этом в четверг, 9 февраля, заявил директор департамента регулирования рынков агропрома Минсельхоза Владимир Волик, передает Rambler News Service.

Источник: РИА "Новости"

«Конечно, это больше 100 миллиардов рублей, если посмотреть на весь наш контингент малообеспеченный», — приводит агентство слова чиновника.

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Он также призвал учитывать особенности культуры питания регионов при реализации программы. Волик сообщил, что в некоторых областях населению больше нужны семена и средства производства, а не еда.

По его словам, список продуктов, которые можно будет приобрести с помощью карточек, согласуют с Минсельхозом. В целом министерство согласно c перечнем, подготовленном Минпромторгом.

8 февраля министерство промышленности и торговли сообщило, что по специальной продовольственной карте можно будет купить практически любые продукты отечественного производства за исключением алкоголя и табака. Список продовольствия составлен с учетом мнения Минздрава.

Ожидается, что программа продовольственной помощи будет запущена в 2017 году

О выпуске продовольственных карточек Минпромторг впервые сообщил в 2015 году. Запуск программы с тех пор несколько раз откладывался из-за недостатка бюджетных средств. Стоимость программы тогда оценивалась в 240 миллиардов рублей.

Аналогичная система поддержки действует в США в течение последних 50 лет. Граждане Соединенных Штатов получают талоны (они называются Food Stamp) примерно на 130 долларов в месяц.

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