Крупную партию контрабандных анаболических средств обнаружили в Кишинёвском аэропорту
Крупную партию контрабандных анаболических стероидов обнаружили в Кишинёвском аэропорту у гражданина Израиля.
Крупную партию контрабандных анаболических стероидов обнаружили в Кишинёвском аэропорту у гражданина Израиля.
Он пытался вывезти из страны в
Препараты обнаружили во время проверки багажа и конфисковали. Аналогичный случай произошёл в прошлом году.
Тогда уроженка Молдовы и гражданин Турции пытались вывезти из страны более 10 тысяч таблеток и 116 ампул анаболиков. Препараты предназначались для незаконной продажи в турецких