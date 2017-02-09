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19:12 (мск), источник: ТАСС

Прожиточный минимум в Москве за IV квартал 2016 года планируется уменьшить на 215 рублей

Прожиточный минимум за четвертый квартал 2016 года составит 15092 рубля.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Величину среднего прожиточного минимума в Москве за четвертый квартал прошлого года планируется утвердить в размере 15092 рубля, что на 215 руб. меньше, чем в третьем квартале 2016 года.

Как сообщили в столичной мэрии, городские власти рассматривают соответствующий проект постановления, если документ будет утвержден, то это будет уже второе подряд снижение данного показателя.

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Прожиточный минимум, утвержденный за третий квартал 2016 года в размере 15307 руб., также был уменьшен по сравнению со вторым кварталом на 75 рублей.

«Прожиточный минимум за четвертый квартал в расчете на душу населения планируется утвердить в размере 15092 рубля; для трудоспособного населения — 17219 рублей (в третьем квартале 17487, во втором -17561 руб.); для пенсионеров — 10715 рублей (в третьем квартале — 10823, во втором — 10883 руб.); для детей — 12989 руб. (в третьем квартале — 13159, во втором — 13259 руб.)», — уточнил представитель мэрии.

Между тем, отмечается в проекте постановлении, все выплаты, которые зависят от величины прожиточного минимума, будут рассчитываться по нему за второй квартал. «До установления этой величины за первый квартал 2017 года», — пояснили в мэрии.

Прожиточный минимум — стоимостная оценка потребительской корзины, а также обязательных платежей и сборов. Именно из этой суммы рассчитываются дотации малоимущим и другим социально незащищенным слоям граждан.

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