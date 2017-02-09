Прожиточный минимум в Москве за IV квартал 2016 года планируется уменьшить на 215 рублей
Прожиточный минимум за четвертый квартал 2016 года составит 15092 рубля.
Прожиточный минимум за четвертый квартал 2016 года составит 15092 рубля.
МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Величину среднего прожиточного минимума в Москве за четвертый квартал прошлого года планируется утвердить в размере 15092 рубля, что на 215 руб. меньше, чем в третьем квартале 2016 года.
Как сообщили в столичной мэрии, городские власти рассматривают соответствующий проект постановления, если документ будет утвержден, то это будет уже второе подряд снижение данного показателя.
Прожиточный минимум, утвержденный за третий квартал 2016 года в размере 15307 руб., также был уменьшен по сравнению со вторым кварталом на 75 рублей.
«Прожиточный минимум за четвертый квартал в расчете на душу населения планируется утвердить в размере 15092 рубля; для трудоспособного населения — 17219 рублей (в третьем квартале 17487, во втором -17561 руб.); для пенсионеров — 10715 рублей (в третьем квартале — 10823, во втором — 10883 руб.); для детей — 12989 руб. (в третьем квартале — 13159, во втором — 13259 руб.)», — уточнил представитель мэрии.
Между тем, отмечается в проекте постановлении, все выплаты, которые зависят от величины прожиточного минимума, будут рассчитываться по нему за второй квартал. «До установления этой величины за первый квартал 2017 года», — пояснили в мэрии.
Прожиточный минимум — стоимостная оценка потребительской корзины, а также обязательных платежей и сборов. Именно из этой суммы рассчитываются дотации малоимущим и другим социально незащищенным слоям граждан.