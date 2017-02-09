За транспортную реформу Екатеринбурга взялась Генпрокуратура

Прокуратура Свердловской области оценит законность заключения контракта на разработку новой транспортной схемы Екатеринбурга. Заказчиком проекта выступало ЕМУП «Трамвайно-троллейбусное управление», подрядчиком — компания «Город.Pro». Сумма сделки, по имеющимся сведениям, составила 8 миллионов рублей.

С просьбой разобраться в нюансах договора в Генпрокуратуру РФ обратился депутат Госдумы от Свердловской области Андрей Альшевских. Работать по обращению парламентария было поручено надзорному ведомству Среднего Урала.

«Я не хочу никого обвинять и тем более навешивать ярлыки. Но мне изначально бросилось в глаза, что заказчиком этой транспортной схемы была даже не администрация Екатеринбурга, а муниципальное предприятие ЕТТУ. И оно производило оплату за эту работу. ЕТТУ — это то предприятие, которое кровно заинтересовано, чтобы “перелопатить” транспортную систему. В частности, попытаться убрать своих прямых конкурентов — автобусные маршруты», — рассказал «Уралинформбюро» депутат.

По мнению собеседника агентства, возможно, реформа создавалась конкретно под ЕТТУ. Сам Альшевских заметил, что пока не готов делать окончательные выводы: «Есть компетентные органы, которые могут провести проверку и выяснить, были ли допущены нарушения».

Скандал вокруг транспортной реформы в Екатеринбурге разгорелся в январе 2017 года, когда мэрия представила информацию о готовящихся изменениях — упразднении с 1 июля 113 маршрутов и запуске вместо них 62 новых направлений. Проект также предусматривал введение повременного тарифа на поездки и большее количество пересадок.