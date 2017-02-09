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17:19 (мск), источник: Коммерсантъ

В Ростовской области уничтожили 130 кг рыбы и раков без документов

В Таганроге в ходе проверки магазина, который принадлежит ИП Едушу Ю. А., было обнаружено 90 кг рыбы и раков без ветеринарных сопроводительных документов. Об этом сообщает пресс-служба регионального Россельхознадзора.

Кроме того, при дальнейшей проверке в магазине нашли 40 кг замороженной рыбы без маркировки.

Нарушителя привлекли к административной ответственности, оштрафовав на 23 тыс. руб. Рыба и рыбная продукция уничтожены владельцем.

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