В Ростовской области уничтожили 130 кг рыбы и раков без документов
В Таганроге в ходе проверки магазина, который принадлежит ИП Едушу Ю. А., было обнаружено 90 кг рыбы и раков без ветеринарных сопроводительных документов. Об этом сообщает
В Таганроге в ходе проверки магазина, который принадлежит ИП Едушу Ю. А., было обнаружено 90 кг рыбы и раков без ветеринарных сопроводительных документов. Об этом сообщает
Кроме того, при дальнейшей проверке в магазине нашли 40 кг замороженной рыбы без маркировки.
Нарушителя привлекли к административной ответственности, оштрафовав на 23 тыс. руб. Рыба и рыбная продукция уничтожены владельцем.