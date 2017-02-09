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14:53 (мск), источник: Om1.ru

УФАС бессилен против роста цен на бензин в Омске

В ведомстве объяснили, что причина повышения цен кроется в том, что оптовые цены стали выше.

Как отметили многие омские автомобилисты, бензин в регионе продолжает дорожать. Выяснилось, что цены растут из-за процессинга. Об этом сообщил сегодня начальник УФАС Вадим Кабаненко. Стоимость топлива повышается из-за того что возрастают оптовые цены — их устанавливают не в Омской области, а в других регионах. Однако ведомство не может предпринять никаких мер против повышения цен на топливо.

Вадим Кабаненко, начальник УФАС по Омской области:

— Мы постоянно мониторим данную ситуацию со стоимостью бензина в Омске. По нашим данным, цены выросли за счет того, что выросли и оптовые цены. Оптовые цены мы можем контролировать только в том случае, если оптовое звено находится на территории Омского региона. Если, к примеру, в Санкт-Петербурге или Москве, тогда нет. У нас в регионе в основном мелкий опт и розница.

Мелкий опт в Омске представляет «Газпромнефть центр», а розницу «Газпромнефть Региональные продажи». Однако, по заверению главы УФАСа, в отношении этих структур постоянно проходит мониторинг, а в случае проблем возбуждается дело.

Напомним, цена за литр самого популярного топлива АИ-92 превысила 34 рубля. По данным Омскстата, в настоящее время стоимость литра составляет 34,09 рубля, тогда как в ноябре 2016 цена была 33,71 рубля. Вполне вероятно, что в скором времени стоимость топлива вновь поднимется.

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