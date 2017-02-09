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15:25 (мск), источник: Prokazan.ru

«Анкор банк» официально ограничил обслуживание в офисах Казани

«Анкор банк» официально ограничил обслуживание юридических и физических лиц в офисах Казани, об этом сообщается на официальном сайте финансового учреждения.

 — С 09.02.2017 сокращен режим обслуживания юридических и физических лиц в офисах, расположенных в Казани, — коротко говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что банк испытывает проблемы с ликвидностью на фоне панических настроений клиентов, обусловленных введением мораториев в ряде финансовых учреждений РТ.

При этом с 6 февраля на руки банк выдавал не более 10 тыс. рублей.

«Анкор банк» занимает 231-е место в российской банковской системе с величиной чистых активов 8,86 миллиарда рублей.

Кстати

Основатель кондитерской фабрики Андрей Коркунов в июле 2006 года занялся проектами недвижимости, а в декабре того же года избавился от кондитерской фабрики. В 2008 годe он совместно с партнерами приобрел казанский банк «Татэкобанк» и возглавил его совет директоров. В 2009 году банк переименован в «Анкор. Банк сбережений». В 2010 году предприниматель занял должность президента банка.

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