«Анкор банк» официально ограничил обслуживание в офисах Казани

— С 09.02.2017 сокращен режим обслуживания юридических и физических лиц в офисах, расположенных в Казани, — коротко говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что банк испытывает проблемы с ликвидностью на фоне панических настроений клиентов, обусловленных введением мораториев в ряде финансовых учреждений РТ.

При этом с 6 февраля на руки банк выдавал не более 10 тыс. рублей.

«Анкор банк» занимает 231-е место в российской банковской системе с величиной чистых активов 8,86 миллиарда рублей.

Кстати

Основатель кондитерской фабрики Андрей Коркунов в июле 2006 года занялся проектами недвижимости, а в декабре того же года избавился от кондитерской фабрики. В 2008 годe он совместно с партнерами приобрел казанский банк «Татэкобанк» и возглавил его совет директоров. В 2009 году банк переименован в «Анкор. Банк сбережений». В 2010 году предприниматель занял должность президента банка.