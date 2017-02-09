Реконструкция ул. Героев Хасана в Перми начнётся уже в этом году

Так, депутатам был представлен проект реконструкции ул. Героев Хасана, начало ремонтных работ здесь запланировано на 2017 год. Завершится реконструкция в 2019 году.

В планах также строительство нового железнодорожного путепровода, который позволит в 2018 году приступить к расширению проезжей части — с восьми до 20 м, будут обустроены пешеходные и велосипедные дорожки.

Ещё по двум проектам — реконструкция ул. Революции от площади Центрального рынка до ул. Сибирской с обустройством трамвайной линии и проект строительства улицы Строителей — разрабатывается проектная документация.