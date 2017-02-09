Реконструкция ул. Героев Хасана в Перми начнётся уже в этом году

Так, депутатам был представлен проект реконструкции ул. Героев Хасана, начало ремонтных работ здесь запланировано на 2017 год. Завершится реконструкция в 2019 году.
В планах также строительство нового железнодорожного путепровода, который позволит в 2018 году приступить к расширению проезжей части — с восьми до 20 м, будут обустроены пешеходные и велосипедные дорожки.
Ещё по двум проектам — реконструкция ул. Революции от площади Центрального рынка до ул. Сибирской с обустройством трамвайной линии и проект строительства улицы Строителей — разрабатывается проектная документация.
Работы на этих участках будут разбиты на несколько этапов. На первом необходимо будет выделить земельные участки для строительства дорог, в том числе решить вопрос с выкупом, сообщает пресс-служба администрации Перми.