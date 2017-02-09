Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Гонконге вошло в моду жилье площадью в 2 кв. метра
5 привычек, которые отбирают у вас молодость
Эксперт: Киев откажется от идеализации радикальных националистов
Как сейчас живет Владимир Политов из группы "На-На"
Взрослая дочь Риз Уизерспун затмила ее на красной дорожке
Трамп: мы не знаем, кто контролирует войска на востоке Украины Президент США заявил, что спецслужбы не до конца понимают, что происходит на Донбассе
Леонид Агутин показал свою повзрослевшую красавицу-дочку
7 вещей, которым американкам стоит поучиться у русских мам
В Гонконге вошло в моду жилье площадью в 2 кв. метра
Необычные здания-спирали (фото)
Тысячи тонн боеприпасов ВСУ у Донецка: срочное сообщение СМИ
«Разрыв быстрее, чем ожидали»: СМИ о США и Украине
Принц Гарри и Меган Маркл вместе придут на свадьбу Пиппы Миддлтон
Узнать все: Николь Кидман напишет откровенную автобиографию
Тимошенко после беседы с Трампом заговорила о войне с РФ – СМИ
Силовики ДНР по следам вышли на убийц Гиви – СМИ
Первое фото нового кроссовера УАЗ-3170: он модный и необычный
Porsche: ЭРА-ГЛОНАСС нам не помеха
Фоторепортажи
20Ситуация на юго-востоке Украины
8Испанские демоны пробуждают весну
8Бабочки из шрамов
16Сапфировый юбилей: 65 лет правления Елизаветы II
15:03 (мск), источник: NewsKo

Реконструкция ул. Героев Хасана в Перми начнётся уже в этом году

9 февраля состоялось заседание постоянно действующей рабочей группы по рассмотрению вопросов, связанных с развитием автомобильных дорог и дорожной деятельностью в Пермском крае, где замглавы администрации Перми Анатолий Дашкевич презентовал проекты реконструкции некоторых городских магистралей.

Так, депутатам был представлен проект реконструкции ул. Героев Хасана, начало ремонтных работ здесь запланировано на 2017 год. Завершится реконструкция в 2019 году.

В планах также строительство нового железнодорожного путепровода, который позволит в 2018 году приступить к расширению проезжей части — с восьми до 20 м, будут обустроены пешеходные и велосипедные дорожки.

Ещё по двум проектам — реконструкция ул. Революции от площади Центрального рынка до ул. Сибирской с обустройством трамвайной линии и проект строительства улицы Строителей — разрабатывается проектная документация.

Работы на этих участках будут разбиты на несколько этапов. На первом необходимо будет выделить земельные участки для строительства дорог, в том числе решить вопрос с выкупом, сообщает пресс-служба администрации Перми.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
На Кавказ за вдохновением
В МИД РФ рассказали о совместном с Японией освоении Курил
Спецслужбы Дании назвали Россию лидером в области кибершпионажа
Организаторы Игр-2018 представили олимпийский факел
Российские студенты выбрали лучшие и худшие вузы
В Госдуме предлагают давать ребенку двойную фамилию при рождении
Эйфелеву башню в целях безопасности окружат стеклянной стеной
Выпуск продуктовых талонов оценили в 100 миллиардов рублей
Спорт
Сборная России стартует на Шведских играх домашним матчем 9 февраля сборная России по хоккею стартует на третьем этапе Еврохоккейтура, Шведских играх, причем первый матч против Финляндии проведет на домашнем льду
Авто
Автомобили республик СССР: Украина Автопром второй по численности населения республики Советского Союза некогда был таков, что о нем впору написать объемный том, а лучше — не один...
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Дмитрий Шепелев заменит Бориса Корчевникова в «Прямом эфире» Супруг Жанны Фриске заменит прежнего ведущего, который, вероятно, покинет шоу
Недвижимость
Персиковый цвет в интерьере: как применить
Как получить бесплатную землю и что с ней делать?
Сбербанк подал иск о банкротстве петербургского застройщика
Владельцев неоформленных дач обложат двойным налогом
Леди
Как сложилась жизнь русских принцесс в Европе Кто из царских дочерей уехал в Европу и как там сложилась их жизнь.
Дети
Леонид Агутин показал свою повзрослевшую красавицу-дочку Певец трогательно поздравил Елизавету с совершеннолетием.
Все о ремонте
Декор маленькой квартиры: 7 приемов
Как оборудовать удобную гардеробную?
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Как организовать кабинет в маленькой квартире: 5 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь