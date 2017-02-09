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15:38 (мск), источник: РБК - Украина

Нацбанк назвал самые убыточные банки 2016 года

Национальный банк Украины обнародовал отчетность банков за 2016 год. Соответствующая информация опубликована на сайте регулятора.

Согласно данным НБУ, 2016 год с убытком закончил 31 банковское учреждение. Общая сумма убытка составила 169,29 млрд гривен.

Возглавил список ПриватБанк с убытком 135,31 млрд гривен, что составляет 80% общего убытка, полученного украинскими банками в прошлом году.

Как поясняет регулятор, убыток ПриватБанка связан с формированием резервов в 2016 году в размере 144,45 млрд гривен, которые были предназначены для кредитного портфеля связанных лиц. В итоге резервы банка под кредиты юрлиц по итогам года достигли 147,49 млрд гривен, физлиц — 13,51 млрд гривен.

Следом за Приватом следует Укрсоцбанк с убытком в 10,37 млрд гривен и ВТБ Банк — 6,32 млрд гривен убытка.

Среди самых убыточных банков много учреждений с российским государственным капиталом: ВТБ Банк, Проминвестбанк (-4,23 млрд гривен), Сбербанк (-2,82 млрд гривен), БМ Банк (-1,76 млрд гривен).

Однако не все так плохо. Согласно отчетности, есть финучреждения, которые закончили прошедший год с прибылью. Таких Нацбанк насчитал 62. Общая прибыль, полученная этими банковскими учреждениями в прошлом году составила 10,817 млрд гривен.

Наиболее эффективно поработал Райффайзен Банк Аваль, который получил 3,82 млрд гривен прибыли, за вычетом налогообложения. В тройку по прибыли вошли Ситибанк (1,44 млрд гривен) и ОТП Банк (0,96 млрд гривен).

Ранее Кабинет министров потратил 7 млрд гривен на докапитализацию госбанков.

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