Нацбанк назвал самые убыточные банки 2016 года
Национальный банк Украины обнародовал отчетность банков за 2016 год. Соответствующая информация опубликована на сайте регулятора.
Национальный банк Украины обнародовал отчетность банков за 2016 год. Соответствующая информация опубликована на сайте регулятора.
Согласно данным НБУ, 2016 год с убытком закончил 31 банковское учреждение. Общая сумма убытка составила 169,29 млрд гривен.
Возглавил список ПриватБанк с убытком 135,31 млрд гривен, что составляет 80% общего убытка, полученного украинскими банками в прошлом году.
Как поясняет регулятор, убыток ПриватБанка связан с формированием резервов в 2016 году в размере 144,45 млрд гривен, которые были предназначены для кредитного портфеля связанных лиц. В итоге резервы банка под кредиты юрлиц по итогам года достигли 147,49 млрд гривен, физлиц — 13,51 млрд гривен.
Следом за Приватом следует Укрсоцбанк с убытком в 10,37 млрд гривен и ВТБ Банк — 6,32 млрд гривен убытка.
Среди самых убыточных банков много учреждений с российским государственным капиталом: ВТБ Банк, Проминвестбанк (-4,23 млрд гривен), Сбербанк (-2,82 млрд гривен), БМ Банк (-1,76 млрд гривен).
Однако не все так плохо. Согласно отчетности, есть финучреждения, которые закончили прошедший год с прибылью. Таких Нацбанк насчитал 62. Общая прибыль, полученная этими банковскими учреждениями в прошлом году составила 10,817 млрд гривен.
Наиболее эффективно поработал Райффайзен Банк Аваль, который получил 3,82 млрд гривен прибыли, за вычетом налогообложения. В тройку по прибыли вошли Ситибанк (1,44 млрд гривен) и ОТП Банк (0,96 млрд гривен).
Ранее Кабинет министров потратил 7 млрд гривен на докапитализацию госбанков.