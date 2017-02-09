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18:54 (мск), источник: Мослента

Управляющие компании вернули москвичам более 62 миллионов рублей за ЖКУ

Всего в Мосжилинспекцию поступило 14 тысяч обращений граждан.

Источник: РИА "Новости"

Управляющие компании вернули москвичам более 62 миллионов рублей, которые жители столицы переплатили за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в 2016 году, сообщается на сайте Мосжилинспекции.

«Ежегодный рост обращений граждан по вопросам оплаты ЖКУ (13 процентов) обусловлен недостатком информации о начислениях в платежных документах, задолженностях, доначислениях и перерасчетах, а также непрозрачностью процедуры автономного начисления платежей», — говорится в сообщении.

Всего в Мосжилинспекцию поступило 14 тысяч обращений граждан, связанных с оплатой ЖКУ. В основном они касались вопросов по оплате услуг водоснабжения и отопления, а также порядка оплаты в целом или несогласия с задолженностью.

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