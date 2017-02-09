Управляющие компании вернули москвичам более 62 миллионов рублей за ЖКУ
Всего в Мосжилинспекцию поступило 14 тысяч обращений граждан.
Всего в Мосжилинспекцию поступило 14 тысяч обращений граждан.
Управляющие компании вернули москвичам более 62 миллионов рублей, которые жители столицы переплатили за
«Ежегодный рост обращений граждан по вопросам оплаты ЖКУ (13 процентов) обусловлен недостатком информации о начислениях в платежных документах, задолженностях, доначислениях и перерасчетах, а также непрозрачностью процедуры автономного начисления платежей», — говорится в сообщении.
Всего в Мосжилинспекцию поступило 14 тысяч обращений граждан, связанных с оплатой ЖКУ. В основном они касались вопросов по оплате услуг водоснабжения и отопления, а также порядка оплаты в целом или несогласия с задолженностью.