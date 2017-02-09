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15:42 (мск), источник: ТАСС

Туркомплекс за 22 млрд рублей построят на востоке Крыма

Постройкой комплекса займется российский инвестор.

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 февраля. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Российский инвестор построит в курортном городе Феодосия на востоке Крыма туристско-рекреационный комплекс. Стоимость проекта оценивается более чем в 22 млрд рублей, сообщила пресс-служба городской администрации.

«Инвестиционным проектом предусматривается строительство туристско-рекреационного комплекса “Межозерье”, включающего в себя строительство гостиниц, многоквартирных домов, апартаментов и SPA-комплекса», — говорится в сообщении. Также в рамках реализации проекта планируется благоустройство пляжной зоны, отмечено в релизе.

Власти города подписали соглашение с компанией-инвестором, ее название не раскрывается. Согласно документу, инвестиции в проект превысят 22 млрд рублей, он будет реализован с 2017 по 2027 годы. В городской администрации добавили, что реализация проекта позволит создать дополнительные рабочие места в регионе, а также укрепит статус Феодосии, как курортного города.

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