Порошенко пригласил греков строить дороги в Украине
«Мы обсудили вопросы усиления сотрудничества, в том числе в сфере дорожного строительства при участии греческих компаний», — сказал Порошенко после встречи с
«Мы обсудили вопросы усиления сотрудничества, в том числе в сфере дорожного строительства при участии греческих компаний», — сказал Порошенко после встречи с
Мы обсудили вопросы усиления сотрудничества, в том числе в сфере дорожного строительства при участии греческих компаний.
В свою очередь глава правительства Греции подчеркнул, что наряду с дорожными работами Греция также заинтересована в сотрудничестве в сферах строительства и туризма.
«Мы также обсудили вопросы сотрудничества в строительной отрасли и туризме», — сказал Ципрас.
Как сообщал УНИАН, строительство дорог в Украине является одним из приоритетов работы властей в 2017 году. По расчетам правительства, улучшение качества дорог позволит не только расширить транспортные возможности страны, но также усилить наметившийся экономический рост. Бюджет развития дорожного хозяйства в текущем году запланирован на уровне 35 млрд грн.
Ранее глава правительства Греции уже провел встречу с
8−9 февраля в Украине с официальным визитом находится глава правительства Греции Алексис Ципрас. Сегодня, 9 февраля, в Киеве также пройдет