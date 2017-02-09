Порошенко пригласил греков строить дороги в Украине

Мы обсудили вопросы усиления сотрудничества, в том числе в сфере дорожного строительства при участии греческих компаний.

В свою очередь глава правительства Греции подчеркнул, что наряду с дорожными работами Греция также заинтересована в сотрудничестве в сферах строительства и туризма.

«Мы также обсудили вопросы сотрудничества в строительной отрасли и туризме», — сказал Ципрас.

Как сообщал УНИАН, строительство дорог в Украине является одним из приоритетов работы властей в 2017 году. По расчетам правительства, улучшение качества дорог позволит не только расширить транспортные возможности страны, но также усилить наметившийся экономический рост. Бюджет развития дорожного хозяйства в текущем году запланирован на уровне 35 млрд грн.

Ранее глава правительства Греции уже провел встречу с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом. Стороны договорились восстановить работу межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, приостановленную в силу разразившегося в Греции экономического кризиса. Работа межправительственной комиссии позволит найти точки роста взаимной торговли и сотрудничества в других сферах, представляющих интерес для обоих государств.