Перми выделено из бюджета РФ дополнительно 500 млн руб. на дорожный ремонт

ПЕРМЬ, 9 февраля. /ТАСС/. Городу Перми из приоритетной федеральной программы «Безопасные и качественные дороги» выделены дополнительные субсидии на ремонт дорог в размере 500 млн руб. Об этом сообщают в пресс-службе городской Думы.

«Дополнительные субсидии предоставлены из приоритетной федеральной программы “Безопасные и качественные дороги”. Чтобы оперативно провести конкурсные процедуры по выбору подрядчиков, глава Перми Дмитрий Самойлов и 11 депутатов городской Думы вышли с инициативой выделить аналогичную сумму из городского бюджета, а затем компенсировать ее федеральными средствами», — сказано в сообщении по итогам внеочередного заседания городского парламента.

Проект решения предварительно обсудили во фракции «Единой России» в городской Думе, где была отмечена особая роль депутатов и общественности в реализации приоритетных федеральных проектов. На внеочередном заседании Пермской городской Думы депутаты всех фракций единогласно поддержали решение. Это позволит разместить муниципальный заказ уже в конце февраля и начать заключение контрактов с подрядчиками в апреле. Подрядчики смогут грамотно распределить ресурсы, спланировать закупку материалов, а управление внешнего благоустройства — организовать дорожное движение, чтобы минимизировать неудобства для автомобилистов.

По словам председателя Пермской городской Думы Юрия Уткина, депутаты ориентируются на наказы жителей, и дорожная тема в них занимает особое место. «Наказы пермяков очень четко соотносятся и с нашими городскими приоритетами, и с федеральными проектами, партийными инициативами в сферах благоустройства, ЖКХ, расселения ветхого жилья, образования. Сегодня мы получили полмиллиарда из госбюджета на дороги. Но задачи наши дорогами не ограничиваются, а чтобы масштабно заниматься городской средой в целом, нужны соответствующие ресурсы и системная работа, при обязательном жестком контроле», — сказал он, добавив, что для этого в Гордуме создается специальный проектный офис по аналогии с правительственным — проектный комитет администрации с участием депутатов. «Заход в федеральные проекты — это дополнительные средства на решение городских проблем, выполнение наказов избирателей», — подчеркнул он.

«Всего списке 18 дорожных объектов Перми. Это в дополнение к нашим основным дорожным планам. Среди них — Шоссе Космонавтов от рынка до Стахановской и от Стахановской до Дениса Давыдова. Бульвар Гагарина от площади Дружбы до Старцева, улица Промышленная, улица Спешилова от Борцов революции до развязки Сосновый бор. Работы будут вестись по всему городу», — отметил первый зампред Пермской городской Думы Дмитрий Малютин.

«Планируем, что в общей сложности, с учетом финансирования отрасли из бюджетов города, Пермского края, Российской Федерации мы повторим результат прошлого года и выйдем на объем не менее 1 млн квадратных метров отремонтированных дорог», — подчеркнул Самойлов.

В пркесс-службе отмечают, что уже сформированы списки капитального ремонта, реконструкции, а также комплексного текущего ремонта — в списки вошло 27 дорожных объектов. Дороги, которые будут ремонтироваться в рамках текущих трехлетних контрактов, будут определены весной на основе обращений жителей, а также по итогам обследования улично-дорожной сети. Кроме того, в этом году спектр работ будет расширен — стартует период массового обновления тротуаров и дворов в Перми. В настоящее время районные администрации завершают составление планов на 2017 год.

«Депутаты выстроили конструктивные, рабочие отношения с городской администрацией в дорожной сфере. Еще три года назад все видели, что дорожный ремонт затягивался до поздней осени. Сегодня все конкурсы проходят в срок и к сентябрю уже все работы проведены, Там, где речь идет о бюджетных средствах, нужен жесткий контроль, и мы совместно его наладили», — рассказал председатель временной депутатской комиссии по дорогам Владимир Плотников.