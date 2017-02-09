Строительство электростанции в Крыму идет по графику

«Строительство электростанций в графике», — сказал он. Козак отметил, что есть определенные сложности, но деталей раскрывать не стал.

Ранее гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов заявлял, что подрядчик строительства, входящая в госкорпорацию компания «Технопромэкспорт», не успевает в срок, в 2017 году, ввести первые блоки ТЭС в Крыму. При этом он отметил, что компания ведет переговоры по закупкам генерирующего оборудования для ТЭС.

В Севастополе и Симферополе сейчас строятся газовые ТЭС мощностью по 470 МВт для обеспечения базовой генерации. Каждая из них будет иметь по два энергоблока. Первая очередь электростанций — два блока мощностью по 235 МВт каждый — должна быть введена в эксплуатацию к 1 сентября 2017 года, вторая очередь — в марте 2018 года.