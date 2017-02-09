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15:41 (мск), источник: РИА Новости

Строительство электростанции в Крыму идет по графику

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости/Прайм. Строительство электростанций в Крыму идет по графику, сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

Источник: РИА "Новости"

«Строительство электростанций в графике», — сказал он. Козак отметил, что есть определенные сложности, но деталей раскрывать не стал.

Ранее гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов заявлял, что подрядчик строительства, входящая в госкорпорацию компания «Технопромэкспорт», не успевает в срок, в 2017 году, ввести первые блоки ТЭС в Крыму. При этом он отметил, что компания ведет переговоры по закупкам генерирующего оборудования для ТЭС.

В Севастополе и Симферополе сейчас строятся газовые ТЭС мощностью по 470 МВт для обеспечения базовой генерации. Каждая из них будет иметь по два энергоблока. Первая очередь электростанций — два блока мощностью по 235 МВт каждый — должна быть введена в эксплуатацию к 1 сентября 2017 года, вторая очередь — в марте 2018 года.

В ноябре прошлого года газета «Коммерсант» написала, что «Технопромэкспорт» обратился в ГУВД по Санкт-Петербургу с заявлением о невозможности получить в полном объеме от Siemens изготовленное и оплаченное оборудование, необходимое для строительства ТЭС в Тамани (Краснодарский край). По данным источников издания, суть конфликта заключается в опасениях немецкого концерна, что эти турбины будут использованы на электростанциях, строящихся в Крыму, который находится под западными санкциями. Официального подтверждения этой информации не последовало.

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