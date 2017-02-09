Амурский Роспотребнадзор нашел 5 тыс. пачек поддельного масла из Челябинской области

Роспотребнадзор по Амурской области в январе 2017 года нашел на территории региона две партии поддельной молочной продукции из Челябинской области — производители выпускали масло с заменой животного жира на растительный, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Управления.

Надзорный орган обнаружил партию поддельного несоленого сладко-сливочного масла «Крестьянское» (высший сорт), в упаковках по 180 граммов. Изготовителем оказалась фирма ООО «СбытПродСервис» (Челябинск, улица Клары Цеткин, 28), адрес производства — Озерск, Индустриальная, 10.

«Продукт является фальсифицированным, не может называться маслом сливочным в виду использования в продукте немолочного жира. Фальсифицированное сливочное масло в количестве 5 тыс. 320 пачек общим весом 958 кг снято с реализации», — сообщили в Роспотребнадзоре.

Сливочное масло, вызывающее нервные расстройства, обнаружено на Урале.

Также выявлено молоко сухое цельное, изготовленное ООО «Уральский маслозавод» (ЗАТО Озерск, улица Кыштымская, 8). В этом продукте также выявлена подмена животных жиров неизвестными жирами немолочного происхождения.

В отношении виновных должностных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях. Специалистами Роспотребнадзора выданы предписания по приостановке реализации фальсифицированной продукции, изъятия ее из оборота, разработке программ мероприятий по предотвращению вреда здоровью.

Управлениям Роспотребнадзора субъектов, где находятся изготовители и поставщики, направлена соответствующая информация.