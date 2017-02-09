Доллар на черном рынке продолжает дешеветь

Об этом сообщает «Капитал» со ссылкой на заявки, размещенные на портале finance.ua.

По сравнению со средой курс американской валюты в покупке снизился на 2 копейки, а в продаже — на 20 копеек. 08 февраля доллар предлагали купить по 27,43 грн, продать — по 29,17 грн.

При этом официальный курс Нацбанка Украины на 09 февраля составляет 26,91 грн/доллар.