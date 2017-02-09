Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Гонконге вошло в моду жилье площадью в 2 кв. метра
5 привычек, которые отбирают у вас молодость
США ответили на сообщения о 20 минутах беседы Трампа с Тимошенко
Алла Довлатова готовится стать мамой в четвертый раз
24-летняя модель потратила $80,000, чтобы стать похожей на Барби
В Антарктике от ледника откалывается огромный айсбергПо-настоящему огромный — один из крупнейших в истории
Беременность Анастасии Стоцкой протекает с осложнениями
Анна Седокова ждет третьего ребенка
В Гонконге вошло в моду жилье площадью в 2 кв. метра
Необычные здания-спирали (фото)
Тысячи тонн боеприпасов ВСУ у Донецка: срочное сообщение СМИ
«Разрыв быстрее, чем ожидали»: СМИ о США и Украине
Принц Гарри и Меган Маркл вместе придут на свадьбу Пиппы Миддлтон
Узнать все: Николь Кидман напишет откровенную автобиографию
Тимошенко после беседы с Трампом заговорила о войне с РФ – СМИ
Силовики ДНР по следам вышли на убийц Гиви – СМИ
Первое фото нового кроссовера УАЗ-3170: он модный и необычный
Porsche: ЭРА-ГЛОНАСС нам не помеха
Фоторепортажи
20Ситуация на юго-востоке Украины
8Испанские демоны пробуждают весну
8Бабочки из шрамов
16Сапфировый юбилей: 65 лет правления Елизаветы II
15:55 (мск), источник: Капитал

Доллар на черном рынке продолжает дешеветь

На небанковском рынке в четверг физлица, торгующие валютой, готовы купить доллар в среднем по 27,45 грн, продать — по 28,97 грн.

Об этом сообщает «Капитал» со ссылкой на заявки, размещенные на портале finance.ua.

По сравнению со средой курс американской валюты в покупке снизился на 2 копейки, а в продаже — на 20 копеек. 08 февраля доллар предлагали купить по 27,43 грн, продать — по 29,17 грн.

При этом официальный курс Нацбанка Украины на 09 февраля составляет 26,91 грн/доллар.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Порошенко подчеркнул невозможность проведения выборов в ОРДЛО до вывода оттуда войск РФ
В МИД РФ рассказали о совместном с Японией освоении Курил
Спецслужбы Дании назвали Россию лидером в области кибершпионажа
Организаторы Игр-2018 представили олимпийский факел
Российские студенты выбрали лучшие и худшие вузы
В Госдуме предлагают давать ребенку двойную фамилию при рождении
Эйфелеву башню в целях безопасности окружат стеклянной стеной
Выпуск продуктовых талонов оценили в 100 миллиардов рублей
Спорт
Сборная России стартует на Шведских играх домашним матчем 9 февраля сборная России по хоккею стартует на третьем этапе Еврохоккейтура, Шведских играх, причем первый матч против Финляндии проведет на домашнем льду
Авто
Автомобили республик СССР: Украина Автопром второй по численности населения республики Советского Союза некогда был таков, что о нем впору написать объемный том, а лучше — не один...
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Дмитрий Шепелев заменит Бориса Корчевникова в «Прямом эфире» Супруг Жанны Фриске заменит прежнего ведущего, который, вероятно, покинет шоу
Недвижимость
Персиковый цвет в интерьере: как применить
Как получить бесплатную землю и что с ней делать?
Сбербанк подал иск о банкротстве петербургского застройщика
Владельцев неоформленных дач обложат двойным налогом
Леди
Как сложилась жизнь русских принцесс в Европе Кто из царских дочерей уехал в Европу и как там сложилась их жизнь.
Дети
Леонид Агутин показал свою повзрослевшую красавицу-дочку Певец трогательно поздравил Елизавету с совершеннолетием.
Все о ремонте
«Самодельные» комнаты без окон: как их обустроить?
Освещение в прихожей: 11 хороших приемов
Как сделать балкон удобным и функциональным
Необычные здания-спирали (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь