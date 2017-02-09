Доллар на черном рынке продолжает дешеветь
На небанковском рынке в четверг физлица, торгующие валютой, готовы купить доллар в среднем по 27,45 грн, продать — по 28,97 грн.
На небанковском рынке в четверг физлица, торгующие валютой, готовы купить доллар в среднем по 27,45 грн, продать — по 28,97 грн.
Об этом сообщает «Капитал» со ссылкой на заявки, размещенные на портале finance.ua.
По сравнению со средой курс американской валюты в покупке снизился на 2 копейки, а в продаже — на 20 копеек. 08 февраля доллар предлагали купить по 27,43 грн, продать — по 29,17 грн.
При этом официальный курс Нацбанка Украины на 09 февраля составляет 26,91 грн/доллар.