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16:13 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Челябинцев приглашают за дальневосточными деликатесами

Выставка «Дары Камчатки» открылась во Дворце спорта «Юность».

Челябинцы уже ждут февральские праздники, а медики советуют помнить о здоровье и ставить на праздничный стол больше рыбных блюд.

Жители Южного Урала испытывают хронический недостаток йода. Поэтому рецепт врачей: рыбу, причем морскую, местным жителям есть не можно, а нужно.

«В рыбе содержится большое количество витаминов, микроэлементов и омега-3 жирных кислот. Это профилактика сердечно-сосудистых заболеваний, улучшает усваивание кальция и улучшает нервно-мышечную проводимость», — отмечает Евгений Вильдиманов, главный врач больницы.

Свежую рыбу можно найти на выставке «Дары Камчатки», которая открылась во Дворце спорта «Юность». Деликатесы готовят после улова на натуральных опилках, а затем с Дальнего Востока сразу же везут на Южный Урал. За омулем, белорыбицей, чавычей, горбушей, осетром, неркой и бочковой сельдью выстраиваются в очередь.

«Рулет горячего копчения — нерка и скумбрия, я раньше этого не видела. Думаю, на праздничный стол можно порезать. И красную рыбу».

Сочные дальневосточные деликатесы доступны челябинцам до 12 февраля во Дворце спорта «Юность».

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